Sevan Nişanyan’dan 15 Temmuz yorumu: Birkaç yüz kişi saçma bir komedide rol aldı. Bir kısmı saftı, bir kısmı fırsatçı, büyük kısmı görevliydi

Cezaevinden firar etmesiyle gündeme gelen yazar Sevan Nişanyan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik düşüncelerini paylaştı.

‘Madem herkes darbe analizi gününde, ben de tahminlerimi sayayım’ diyen Nişanyan, şu ifadeleri kullandı:

1) Ordu içinde büyük F operasyonu planlanıyordu. Ancak ortada ciddi bir hukuki gerekçe yoktu. Suç yaratmak gerekiyordu.

2) Yüksek Askeri Şura’da büyük temizlik olacağı duyuruldu. Bazı F mensupları paniğe kapıldı.

3) Ordu üst kademesinin darbeden yana olduğu hissettirildi.

4) Sazanlar atladılar. Belki özel görevli kişiler sazan ayağına yatarak diğer sazanları teşvik ettiler.

5) Toplam birkaç yüz kişi saçma bir komedide rol aldı. Bir kısmı saftı, bir kısmı fırsatçıydı, büyük kısmı görevliydi.

6) Olayın sonuç getirmeyeceği belli olduktan sonra hükümet yanlısı kalabalıklar sokağa sürüldü. İnandırıcı olması için üstlerine ateş açıldı. Yeşilçam’da figüran mı eksik?

7) Gereken F operasyonu gerçekleştirildi.

Ruslar haber verdi de uyandılar filan, hikâyedir. Ruslar belki operasyonu teşvik etmiştir, belki bazı taktik detaylarda yardımcı olmuştur, o kadar. Aylar önceden, belki Aralık 2013’ten, belki 2012’den beri en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir operasyon olduğu bence açık.

Ha, bu planın ne kadarı RTE’nindir, ne kadarı başkalarınca yapıldı, o henüz meçhul. Beş on sene içinde anlaşılır. Benim tahminim, kendisine ve ailesine dokunulmaması karşılığında bu oyunda yer almayı kabul etti.