Köstence’de önemli sporcular yetiştiren soydaş antrenör Gelal Feuzi hayatını kaybetti

By RomanyaHaber -
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Özellikle Judo ve Tatar Güreşi alanında önemli sporcular yetiştiren soydaş antrenör Gelal Feuzi (Celal), hayatını kaybetti. Köstence bölgesinde Judo sporuyla tanınan Celal Feuzi, bir süredir karaciğerinden rahatsızlık yaşıyordu. Feuzi, 71 yaşında ebediyete uğurlandı.  “Sporcuların babası” olarak tanınan Feuzi, Köstence Spor proğramlı Lisesi ,,Nicolae Rotaru’’ ve Flamanda Spor Külübünde antrenör olarak görev yapmıştı.

Romanya’ya Köstence’den çok sayıda Judo şampiyonu kazandıran soydaş antrenör, Tatar güreşleri alanındada da önemli soydaş güreşçiler yetiştirmişti.

celal feuzii

Pazatesi günü öğle namazından sonra Agigea kasabasındaki mezarlığa defnedilen Celal Feuzi’ye Romanya Haber olarak, Allah’tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyoruz!

FEUZİ

(ROMANYA HABER -KÖSTENCE)

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