Tuna vakfı 8. Kurban festivalini Bükreş’te gerçekleştirdi

Tuna vakfının bu sene 8.’sini düzenlediği Kurban Bayramı festivali Başkent Bükreş’te yapıldı.

Başkentin en büyük parklarından olan Titan parkında gerçekleştirilen etkinliğe Romenler büyük ilgi gösterdi. Festival vesilesi ile Türkler ve Romenler ortak bayram sevinci yaşadı. Festivalde Kurban etleri Romenlere dağıtıldı. Yaklaşık 10 bin kişiye kavurma ve döner ikramı yapıldı. Kavurma ve dönere ilgi gösteren Bükreşliler uzun kuyruklar oluşturdu. Sahne programında ise sema gösterisi ve Romen halk müziği büyük ilgi ile seyredildi. Festivale gelen Romenler festivalden büyük hoşnutluk içinde ayrıldı.

Romanya’da 21 yıldır sosyal ve kültürel aktivitelere imza atan Tuna Vakfı, 8.sini düzenlediği Kurban Festivali ile yine farklılıkları buluşturdu; dostlukları perçinledi.