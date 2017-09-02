MİT ajanı Sayan: Bana Kürtler adına Özdemir’i dövdürtme talimatı verdiler’

Geçtiğimiz Kasım ayında, başta Kongra-Gel Eş Başkanı Remzi Kartal olmak üzere birçok Kürt isme MİT’in suikast planladığı ortaya çıkmıştı. Bu planla bağlantılı olarak 15 Aralık 2016 günü Hamburg’da MİT ajanı Mehmet Fatih Sayan, Alman polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, Almanya’da casusluk yapmakla suçlanan Türk vatandaşı hakkında açılan davanın gelecek hafta 7 Eylül Perşembe günü görülmeye başlanacağı belirtildi.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Federal Savcılık, Mehmet Fatih Sayan’ın, Eylül 2015 ile Aralık 2016 tarihleri arasında Almanya’da yaşayan Kürtler hakkında casusluk faaliyetleri yürütmek ve bunun karşılığında 30 bin euro kazanç elde etmekle suçluyor.

MİT Sayan’a aylık maaş bağlamış

Grihat.com’un haberine göre, ilk ifadesinde MİT için çalıştığını söylemesi üzerine gözaltına alınan Sayan, bu tarihten 7 gün önce yani 5 Aralık 2016 günü havayoluyla İstanbul’dan Düsseldorf’a geldiğini söyledi. Ankara’daki MİT elemanlarıyla nasıl görüştüğünü ayrıntılarıyla anlatan Sayan ifadesinde “Kemal” ve “Ahmed” isimli iki MİT elamanıyla sürekli iletişimde olduğunu belirtti.

MİT elemanlarıyla bir e-posta üzerinden görüştüğünü aktaran Sayan, “Elimde önemli bilgiler olduğunda MİT elamanlarına size çikolata getireceğim diyordum” bilgisini verdi. Hakkında hazırlanan dava dosyasında yer alan bilgilere göre Sayan, Alman soruşturma ekibine devamla şunları anlattı: “Aylık 1500 Euro para veriyorlardı, maaşımı elden Ankara’ya gittiğimde alıyordum. Şu ana kadar 30 bin Euro para aldım. Ankara’ya gittiğimde elit insanların takıldığı bir kahveye gidiyordum, orada hesap ödemeden bir masaya oturuyordum, zaten garson da beni tanıyordu.

MİT elemanlarıyla yaptığım bir görüşmede “Bana git Almanya’da yaşayan iki Kürt gencini örgütle ve bunlar da bir etkinlikte Yeşiller milletvekili Cem Özdemir’i yumruklasınlar” dediler. Bu şekilde bana Kürtler adına Özdemir’i dövdürtme talimatı verdiler.”

Şubat 2017’de ifadesini değiştirdi

Aralık 2016’da soruşturma hakimine verdiği bu ifadenin aksine Sayan, Şubat 2017’de Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ekibine bambaşka şeyler anlatmaya çalışması ise dikkat çekiyor. Sayan’ın o tarihte verdiği ifadede ise şunları söyledi: “Beni Gülenciler görevlendirdi. Bana git Kürtlerin içine sız, bilgi topla dediler.”

Kız arkadaşına Ankara’daki bir lüks otelde kaldığını söylediği tarihlerde ise Sayan’ın pasoportunda Romanya, Polanya ve Ukrayna’ya giriş-çıkış damgalarının bulunduğu belirtiliyor.

Aynı şekilde Sayan’ın kız arkadaşını ajanlık yapması için zorladığı ve ona “Kürt kadın hareketinin içine sızıp bizim için çalışırsan ayda 5 bin Euro alırsın” dediği bilgisi soruşturma dosyasında yer aldı. Ancak kız arkadaşının bu teklifi reddettiği belirtiliyor.

Şu ana kadar Almanya’da 20 Türk hakkında MİT ajanı iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. Ancak hiç birisi suçunu itiraf etmemişti. Bu yüzden Alman yargı birimleri ajan Sayan’ın davasına büyük önem veriyor.

Beş yıla kadar hapis cezası

Mahkemeden yapılan açıklamada, davanın dokuz duruşma olarak planlandığı belirtildi. Sayan’ın suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.