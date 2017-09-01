Kurban bayramı Romanya’da buruk kutlandı

Romanya’da yaşayan Lumina okulları çalışanları ve velileri, Kurban bayramını her bayramda olduğu gibi yine beraber kutladı.

Potigrafu beldesindeki sosyal tesislerde gerekleştirilen bayramlaşma sabah erken saatlerde başladı. Yakınlarından uzakta geçirilen bir bayramın daha hüznü ile gerçekleştirilen kutlamada yine en çok çocuklar sevindi. Büyüklerinden harçlıklarını alan çocuklar dağıtılan şeker ve çikolatalarla ceplerini doldurdu. Bayramlaşma programı sonrasında yapılan mangal ile bayram görüşmeleri devam etti.