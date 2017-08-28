Türk zeytin ihracatçısı Romanya ve Bulgaristan pazarını kaybetti

Türkiye sofralık zeytin ihracatında yakın zamana kadar en büyük pazarları olan Romanya ve Bulgaristan’da tüketicilerin iri taneli zeytine yönelmesi nedeniyle her geçen yıl kan kaybediyor. Türk zeytincisi en büyük ihraç pazarları Romanya ve Bulgaristan’ı Yunanistan’a kaptırdı. Tüketici tercihindeki değişim, Türk zeytin ihracatçısına Romanya ve Bulgaristan pazarını kaybettirdi.

2001 yılında Romanya’nın sofralık zeytin ithalatının yüzde 90’ını karşılaşan Türk zeytincilik sektörü, sonraki yıllarda sürekli gerileyerek 2016 yılında yüzde 22’ye kadar indi. Romanya 2000’li yıllarda Türkiye’nin sofralık zeytin ihracatında birinci ülke konumundayken, bugün Almanya ve Irak’ın ardına düşmüş durumda.

Romanya’daki sofralık zeytin ithalatının tamamına yakınını 35 Türk işadamı gerçekleştiriyor. Romanya’daki Türk zeytin ithalatçıları, Türkiye’den ithalat yerine Yunanistan’dan ya da Mısır’dan sofralık zeytin ithal eder konuma geldi. Türkiye’nin yerini Yunanistan aldı

Türkiye’den sofralık zeytin ithalatını durduran Romanya’daki Türk zeytin ithalatçıları Yunanistan ve Mısır’a yöneldi. 2001 yılında Romanya’nın sofralık zeytin ithalatı 18 bin ton seviyesinde iken, bu ithalatın 16 bin tonunu Türkiye’den yapan Türk işadamları, Romanya’nın zeytin ithalatı 2016 yılında 36 bin tona çıkarken, bu ithalatın 18 bin tonunu Yunanistan’dan, 7 bin 500 tonunu Mısır’dan yaptı. Türkiye, 7 bin 970 tonluk ihracatla pazar payında yüzde 22’ye geriledi. https://www.gidahatti.com/turk-zeytin-ihracatcisi-romanya-ve-bulgaristan-pazarini-kaybetti-85384/