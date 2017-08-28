Taksici müsterisini soydu

Romanya’da bir taksi şöförü aracına binen turistlerin parasını çaldı.

Başkent Bükreş’te geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen olayda iki turist, taksici tarafından soyuldu. Bükreş’in ‘eski şehir’ olarak adlandırılan eğlence merkezlerinin bulunduğu alandan, sabah 03 sıralarında evlerine gitmek isteyen iki yabancı uyruklu turistin paraları, taksi şoforü tarafından gasp edildi. Polisin açıklamasına göre, taksicinin turistleri şehirde uzun süre gezdirdiği ve 100 lei tutan ücreti alırken turistlerin elinde bulunan 200 lei ve 5 euro parayı çaldığı belirtiliyor. Taksicinin olaydan 2 gün önce de aynı şekilde bir başka turistin parasını ve cep telefonunu çaldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, taksicinin yakalandığını ve hakkında işlem başlatıldığını belirtti.