Romen gazeteci Dauma olta hediye etti

Daum’un kendi gazetesi hakkında yaptığı yoruma sinirlenen muhabir, basın toplantısında Daum’a olta hediye etti.

Romen milli takımı teknik direktörü Christoph Daum, bugün yapıtığı basın toplantısında alışıla gelmedik bir protesto ile karşı karşıya kaldı. Gazeta Sporturilor muhabiri, Daum’un geçtimiz günlerde söylediği; ”Sizin gazete sadece balık paketlemek için kullanılır.” sözünü hatırlatarak Daum’a olta hediye etmek istedi. Hediyeyi kabul etmeyen teknik adam, gazeteciye; ”Siz ve gazeteniz futbol için değil, komedi yapmak için varsınız. Hep komedi hikayesi peşindesiniz, futbolla alakanız yok” cevabını verdi. Sonrasında diğer gazetecilere de olayın geçmişini kısa şekilde aktaran Christoph Daum, gazetede çıkan yalan bir haber üzerine bu yorumu yaptığını, gazete herkesi bilemem ama sen ve o muhabir sadece komedi peşindesiniz, sporu bırakın komedi sektörüne girin şeklinde tavsiyede bulunduğunu söyledi. Kısa süreli yaşanan gergin ortam sonrası, basın toplantısı kaldığı yerden devam etti.