Romanya – Türkiye Milli Takımları bu akşam Cluj’da karşı karşıya gelecek

Romanya ile Türkiye Milli Takımları bu akşam Cluj’da yapacakları hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik direktörler Cosmin Contra ile Mircea Lucescu arasındaki mücadelede kazanan kim olacak?

Dünya Kupası’na katılım şansını kaybeden Türkiye, hazırlık maçında Romanya ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam (9 Kasım 2017) Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 21.15’te başlayacak.

Mücadelede, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Tiago Bruno Lopes Martins düdük çalacak. Martins’in yardımcılıklarını Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos yapacak.

25 DEFA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

İki takım resmi ve özel maçlarda bugüne kadar 25 kez karşı karşıya geldi. Galibiyetlerde ev sahibi Romanya’nın üstünlüğü var. 13 maçı Romanya kazanırken, 5 maçta gülen taraf Türkiye oldu. İki ülke arasında oynanan 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip Romanya’da aday kadroya davet edilen isimlerin herhangi birinde sakatlık problemi olmadı.

A Milli Takım’da ise aday kadroya çağrılan Emre Mor, Kaan Ayhan ve Tolga Ciğerci, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Aday kadroda yer alan Kaan Ayhan’ın sakatlığının geçmeme ihtimaline karşın ise Bursaspor’dan Barış Yardımcı da aday kadroya dahil edildi.

MUHTEMEL KADRO:

Romanya: Ciprian Tatarusanu, Mihai Balasa, Dragos Grigore, Vlad Chiriches, Alin Tosca, Ovidiu Hoban, Nicolae Stanciu, Constantin Budescu, Alexandru Baluta, Ciprian Deac ve Florin Andone

Türkiye: Volkan Babacan, Barış Yardımcı, Ömer Toprak, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun