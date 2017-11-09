ROMANYA 2 – 0 TÜRKİYE

66

Türk Milli Takımı, Romanya ile karşılaştığı hazırlık maçını 2-0’lık skorla kaybetti.

Mircea Lucescu yönetimindeki Türk Takımı, Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada varlık gösteremeyerek Romanya’ya 2-0’lık skorla yenildi. Romanya’ya galibiyeti getiren golleri 42 ve 69. dakikalarda Gheorghe Grozav kaydetti.

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İlk yarıyı şut atamadan tamamlayan A Milli Takımı, 42. dakikada Grozav’ın attığı golle devreyi 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda da hücumda etkili olamayan milli takım, 69. dakikada Grozav’ın ikinci golünü engelleyemedi ve sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Kötü bir performans sergileyen Türkiye, ev sahibi Romanya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılarak hayal kırıklığı yaşattı.

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Romanya’ya Türkiye karşısında galibiyeti getiren golleri, 42 ve 69. dakikalarda Kardemir Karabükspor forması giyen Gheorghe Grozav kaydetti.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, spor yapan insanlar, stadyum ve açık havaRomanya karşısında 14. yenilgi 

Türk Milli Takımı, Romanya ile oynadığı 26. maçta 14. yenilgisini yaşadı.
Geride kalan maçlarda Türkiye, 5 galibiyet alırken 7 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Lucescu’ya sevgi seli…

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maç öncesinde ilgi odağı idi.
Sahaya çıkar çıkmaz Lucescu’nun adı anons edilirken tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşma öncesinde Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya Romanya futboluna ve Türk-Romen dostluğuna yaptığı katkılardan dolayı plaket verdi.

 

 

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