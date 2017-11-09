ROMANYA 2 – 0 TÜRKİYE

Türk Milli Takımı, Romanya ile karşılaştığı hazırlık maçını 2-0’lık skorla kaybetti.

Mircea Lucescu yönetimindeki Türk Takımı, Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada varlık gösteremeyerek Romanya’ya 2-0’lık skorla yenildi. Romanya’ya galibiyeti getiren golleri 42 ve 69. dakikalarda Gheorghe Grozav kaydetti.

İlk yarıyı şut atamadan tamamlayan A Milli Takımı, 42. dakikada Grozav’ın attığı golle devreyi 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda da hücumda etkili olamayan milli takım, 69. dakikada Grozav’ın ikinci golünü engelleyemedi ve sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Kötü bir performans sergileyen Türkiye, ev sahibi Romanya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılarak hayal kırıklığı yaşattı.

Romanya’ya Türkiye karşısında galibiyeti getiren golleri, 42 ve 69. dakikalarda Kardemir Karabükspor forması giyen Gheorghe Grozav kaydetti.

Romanya karşısında 14. yenilgi

Türk Milli Takımı, Romanya ile oynadığı 26. maçta 14. yenilgisini yaşadı.

Geride kalan maçlarda Türkiye, 5 galibiyet alırken 7 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Lucescu’ya sevgi seli…

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maç öncesinde ilgi odağı idi.

Sahaya çıkar çıkmaz Lucescu’nun adı anons edilirken tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşma öncesinde Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya Romanya futboluna ve Türk-Romen dostluğuna yaptığı katkılardan dolayı plaket verdi.