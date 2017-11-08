Görmez Ailesi’nin mağduriyetini Meclis’e taşıdı: “Bir topluluğa olan öfkeniz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin”

15 Temmuz’dan sonra Konya’da işini kaybeden ve 15 aydır tutuklu olan Bekir Görmez’in eşinin ve çocuklarının yaşadığı dram Meclis gündeminde. Kürsüden cezaevlerindeki bebek ve çocukları dahatırlatan HDP Batman milletvekili Mehmet Ali Aslan, “Bakıma muhtaç engelli anne Fatma Görmez ve engelli çocukları için Meclis olarak birşeyler yapmalıyız. Bu aileye sizler de empati kurarak bakın. Bakın Ayet-i Kerime ne diyor; ‘Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.” ifadelerini kullandı.

ÖNCE KHK İLE İŞLERİNİ SONRA ÜZÜNTÜYLE SAĞLIKLARINI KAYBETTİLER

Baba Bekir Görmez tutuklanınca, kendisinin ve engelli oğlunun sorunlarıyla baş başa kaldı Fatma Hanım. Irsi olarak işitme kaybı olduğu için cihaz olmadan duyamıyordu. Bir gün eşiyle cezaevindeki açık görüşte işitmi cihazına müsade etmediler. Bekir beyle tek bir kelime söyleyemeden camın arkasından dakikalarca ağladılar.

İKİ BÜYÜK KALP AMELİYATINDAN SONRA 40 KİLONUN ALTINA DÜŞTÜ

Önceden geçirdiği böbrek rahatsızlıkları ve naklinin üstüne vücudu bu büyük travmayı ve ailesi için yaşadığı sıkıntıları kaldıramadı. Bir müddet sona Fatma Hanımın kalbinde su toplandığı ortaya çıktı. Ağır bir açık kalp ameliyatı geçirdi. Kalpte toplanan su alındı, Fatma hanım 40 kiloya kadar düşmüştü, zayıfladı. Kalbi yeniden su toplayınca ikinci bir ameliyat daha oldu.

MALULEN EMEKLİLİĞİNE BİLE İZİN YOK

Hasta haline rağmen o da bu süreçte savcı karşısına çıktı. Malulen emeklilik hakkı için müracaat etti. Yüzde 96 engelli raporu yok sayıldı. Reddedildi. Emekli olmasına izin verilmedi. Fatma hanımın imtihanları bitmedi. Cihazla işitirken süreç sonunda hiç işitmez hale geldi. Doktoru artık kulaklarının işitmeyeceğini söylediğinde bir kez daha yıkıldı.

BERK’İN DRAMI AİLEYİ BİR KEZ DAHA YIKTI

Ailenin dramı bunlarla da sınırlı kalmadı. Yüzde 80 işitme kaybı olan, 9-10 numara gözlük kullanmak zorunda kalan büyük çocukları Berk Görmez’in sağlık durumunu da kötüye gitti. Babasının aylardır haksız yere hapiste yatması, annesinin hastalığına rağmen uğradığı haksızlıklar Berk’i de derinden etkiledi. Berk, kısa bir süre önce bağırsak düğümlenmesi teşhisi ile ameliyat oldu. İlk ameliyat çözüm olmayınca ikinci ameliyatla kalın bağırsağı dışarıya alındı. O da halen hastanede tedavi görüyor. Süresi ise belirsiz.

Lütfen 5 dk. nızı bu flood için ayırıp, vicdanınızla okuyup insanlık adına paylaşabilir misiniz?@yakupcanbolat pic.twitter.com/DUVFxIBEpP — Görmez Ailesi (@GormezAilesi) August 31, 2017

Sayın vekilim @HemmedAliAslan meclis kürsüsünden biz ve bizim gibilerin yaşadığı mağduriyetleri duyurduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.pic.twitter.com/wudc8XE8br — Görmez Ailesi (@GormezAilesi) November 8, 2017