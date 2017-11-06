Erdoğan’ın Sarayı için 1 yılda 1.3 milyar TL harcandı

1.3 milyara mal olan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Saray’ı, bir yılda neredeyse aynı miktarda harcama yaptı. Saray’ın sadece temizliği için harcanan tutar ise 5.5 milyon lira oldu. TBMM’de gündeme gelen rakamlara göre, Saray, 2016’da neredeyse devlete maliyeti kadar para harcadı. 1 milyar 370 milyona mal olduğu belirtilen Saray’ın 2016 yılı harcaması 1 milyar 292 milyonu geçti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen “Cumhurbaşkanlığı 2016 Yılı Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli” Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin 2016 yılı denetim raporunda yer almayan bazı harcalamaları da ortaya çıkardı.

CHP’li vekiller, komisyon görüşmeleri sırasında, Saray’ın yapım ve tefriş maliyetini öğrenmek istedi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, “Külliye’ye taşınırken bu rakamların içerisinde tefrişin, ana tefriş malzemelerinin de olduğunu biliyoruz. Yani biz gittiğimizde Külliye’de bütün masalar, koltuklar her şey vardı ve ihale kapsamında alınmıştı. Külliye’nin devlete maaliyeti 1 milyar 370 milyon TL” dedi. Kesin hesaba göre Saray, 2016 yılında 1 milyar 292 milyon 555 bin 356 TL harcadı.

Kesin Hesaba göre Saray 2016 yılında 434 milyon 96 bin TL ödenek aldı. Yıl içinde Maliye Bakanlığı’ndan alınan 915 milyon 400 bin TL ek ödenek ile birlikte Saray’ın kasasındaki para 1 milyar 349 milyon 496 bin TL’ye çıkarıldı. Bunun 4 milyon 396 bin 100 TL’si Dışişleri Bakanlığı bütçesine aktarıldı.

‘400 MİLYONLUK BÜTÇE YAPIP, 1.3 MİLYAR İLE KAPATMAK MANTIĞA AYKIRI’

Komisyon görüşmeleri sırasında CHP’li Bülent Kuşoğlu bu farkın nedenini sordu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga ise “Biz bunu öngörüyoruz ama bir taraftan iş devam ederken bunu projelendirmek maliyeti hesap edip bütçeye yansıtma şansımız olmuyor. Rakamlar ortaya çıktığında biz bir iz ödenek koyuyoruz, makul bir rakam, 8-10 milyon neyse, onu bütçede tarif ediyoruz ama yıl içerisinde gerçekleşen ihtiyacımız olan gerçek rakam ortaya çıktığında onu ek ödenek olarak talep ediyoruz; bundan ibarettir” yanıtını verdi. Kuşoğlu ise “Yani, 400 milyonluk bütçe yapıp sonra o bütçeyi 1.300’le, 1.300’e yakın bir rakamla kapatmak bütçe mantığına aykırı” ifadelerini kullandı.

“Bütçe ödeneklerinin harcanmasında, tasarruf ilkelerine de gereken titizlik gösterilmiştir” ifadelerinin kullanıldığı Kesin Hesap Cetveli’ne göre, 2016’da Saray’ın Sayıştay raporlarında “toplam” olarak kaydedilen harcalamalarındaki bazı kalemler şöyle:

* Yazı araçları, yazım, çizim ve ölçüm araç ve malzemeleri, kâğıt ürünler, yazıcı, fotokopi ve baskı makinesi malzemeleri, küçük kırtasiye gerek ve malzemeleri gibi genel “kırtasiye malzemeleri” kalemi için 1 milyon 540 bin 858 TL.

SADECE ÇATAL BIÇAK TAKIMLARI İÇİN 158 BİN TL ÖDENDİ

* Tek kullanımlık mutfak eşyaları için 405 bin 986 TL. Servis ve saklama kapları için 118 bin 595 TL. Sofra ve çatal-bıçak takımları için 158 bin 831 TL.

* Beslenme/gıda ve mutfak cihaz ve aletleri için 3 bin 655 TL.

* Temizlik malzemeleri için 689 bin 766 TL, temizlik araç ve gereçleri için 485 bin 211 TL, temizleme ve dezenfeksiyon solüsyonları için 873 bin 941 TL olmak üzere “temizleme ekipmanları” için toplamda 2 milyon 48 bin 920 TL. Yıkama, temizleme ve ütüleme cihaz ve araçları için 3 milyon 553 bin 92 TL. Böylece temizlik için toplam 5.5 milyon TL.

* Giyecekler için 3 milyon 85 bin 394 TL, mefruşat ürünleri için 2 milyon 20 bin 139 TL.

İÇECEK İÇİN 610 BİN, KEDİ-KÖPEK YEMİNE 44 BİN TL

* İçecek grubunda, sadece alkolsüz içecek alımı yapıldı: 610 bin 653 TL.

* Baharat ve çeşniler ile çikolata ve tatlandırıcılar için 104 bin 625 TL

* Kuş ve kümes hayvanları, balık, köpek ve kedi ve diğer hayvanlar olmak üzere “yem grubu” kalemi için toplam 44 bin 160 TL.

* Otomobil lastikleri için 699 bin 543 TL, minibüs ve kamyonet lastikleri için 11 bin 799 TL, kamyon ve otobüs lastikleri için 13 bin 752 TL, traktör ve iş makinesi lastikleri için 3 bin 841 TL olmak üzere “nakil vasıtaları lastikleri” toplamda 728 bin 936 TL. Taşıtların yedek parçaları için 244 bin 813 TL. Taşıtlar için toplamda 973 bin 749 TL.

* Hediye amaçlı taşınır malzemeler için 1 milyon 396 bin 947 TL. Güvenlik, korunma ve gösteri amaçlı tüketim malzemeleri için 424 bin 488 TL.