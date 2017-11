Panama Belgeleri’nden sonra Paradise Papers sızıntısı: Binali Yıldırım’ın oğulları listede

Dünyayı sarsan Panama Belgeleri’nin ardından bu kez Paradise Papers belgeleri ortaya çıktı. Çok sayıda devlet lideri, iş insanı ve ünlü isimlerin off-shore sırlarını döken çalışma, 1 senedir 400’e yakın gazeteci tarafından gerçekleştiriliyordu. Birçok ülkeden çeşitli yayın kuruluşlarının yayınlamayı kabul ettiği belgelerde, Türkiye için Cumhuriyet gazetesinin haberleştirdiği kısımda, Başbakan Binali Yıldırım ve oğullarına ait şirketlerle ilgili detaylar olduğu bildirildi.

Paradise Papers olarak adlandırılan, off-shore hizmet sağlayıcıları Appleby ve Asiaciti ile 19 farklı yargı alanındaki kayıtlardan oluşan 13.4 milyon belgeye göre, Bülent ve Erkam Yıldırım, Hawke Bay Marine Co Ltd ve Black Eagle Marine Co Ltd adlı iki şirketin hissedarları. Kayıtlar şirketlerin ana hissedarı görünen Erkam Yıldırım’ın iki şirketin de direktörü olduğunu gösteriyor. Ekim 2017 kayıtlarında halen aktif görünen bu şirketlerin hangi bağlantıları var? Cumhuriyet gazetesi, Erkam ve Bülent Yıldırım’ın ilişkili olduğu tüm şirketler ve bu şirketlerle ilgili tüm ayrıntıları yarın yayımlayacağını duyurdu.

1,4 Terrabyte bilgi içererek son yıllardaki en büyük ikinci ifşaat olan dosyalarda şu ‘sırlar’ açığa çıktı:

İngiltere Kraliçe’sinin şahsi mülkü arasında olan Cayman Adaları’ndaki bir emlakla ilgili milyonlarca pound değerinde kayıt dışı hesaplar.

ABD hükümetinin Ticaret Bakanı Wilbur Ross’la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında para trafiğini gösteren belgeler.

Twitter ve Facebook’un Rusya’nın devlet finans kuruluşlarından aldığı milyonlarca dolarlık yatırımlar.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun yakın danışmanı tarafından yönetilen Cayman Adaları’ndaki vergi kaçırma hesabı.

İngiltere’nin önde gelen işadamlarından Lord Ashcroft’a ait ve serveti arasında görünmeyen 450 milyon dolarlık hesap.

Nike ve Apple’ın da aralarında olduğu uluslararası şirketlere ait vergi kaçırma hamleleri.

Offshore hesaplarda vergiden muaf şekilde saklanan servetleriyle, film ve TV yıldızlarına dair belgeler.

Dünyanın en büyük madem şirketlerinden Glendore’un Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki maden çıkarma haklarıyla ilgili gizli anlaşmaları.

Rus milyarderlerin offshore hesaplarda tuttukları karmaşık hesaplarla Arsenal ve Everton kulüplerini satın alma çabaları.



Dünya ile aynı anda Süddeutsche Zeitung tarafından elde edilen belgeler Cumhuriyet’in de medya ortağı olduğu Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşıldı. Cumhuriyet, Süddeutsche Zeitung, The Guardian, New York Times, Le Monde, El Confidencial, Columbia Journalism School ve BBC’nin aralarında olduğu dünyanın dört bir yanındaki 96 medya kuruluşundan 382 gazeteci bir yıl boyunca 13.4 milyonu aşkın belge üzerine çalıştı. Belgelerle ilgili yazı dizisinin ilk bölümü yarın Cumhuriyet’te başlayacağı bildirildi. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda politikacı, iş insanı ve ünlü ismin yer aldığı belgelerle ilgili 382 gazetecinin ortak çalışması yer alıyor.