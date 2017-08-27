KHK ile işten atılan 7 aylık bebek annesi hemşire intihar etti

10 ay önce KHK ile ihraç edilen 7 aylık bebek annesi hemşire Sevgi Balcı kendini asarak canına kıydı.

Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 7 aylık bebek annesi Sevgi Balcı intihar etti. Eşi de ihraç edilen ve çaresiz kalan Sevgi Balcı biri 7 aylık olmak üzere 3 çocuk annesiydi.

Sevgi Balcı’nın intihar ederek yaşamına son vermesi üzerine sosyal medyanın gündemine oturdu. KHK ile işten atıldıktan sonra tekrar işi iade edilen AKP Antalya milletvekili Hüseyin Samani’nin kızı Betül Samani Gökay ile Sevgi Balcı kıyaslandı. Haksızlığa ve adaletsizliğe vurgu yapıldı.