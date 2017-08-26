Yeni KHK ile hırsızlık ve yağmadan hükümlü 3 bin kişiye tahliye

Son yayımlanan KHK ile 10 bin hükümlü kapalıdan açık cezaevine ayrılırken sahtecilik, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan hüküm giymiş 3 bin kişi hemen tahliye edilecek.

Türkiye’de olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 10 bin hükümlü kapalı cezaevinden açık cezaevine, 3 bin hükümlü ise denetimli serbestlik kapsamında tahliye olacak.

Habertürk‘te yer alan habere göre, bu düzenleme ile yaklaşık 10 bin hükümlü kapalıdan açık cezaevine ayrılacak.

Bunların 3 bini denetimli serbestlik kapsamında hemen tahliye olacak. Terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlüler düzenlemeden faydalanamayacak.

Kararın kapasitesi yetersiz kalan hapishanelerde siyasi suçlululara yer açmak için alındığı belirtiliyor.

Mahkumlara ilişkin madde, kapalı cezaevindeki hükümlülerin infaz edilen disiplin cezalarının kaldırılması için aranan süre koşulunu, 1 Ağustos 2017’den önceki eylemleriyle sınırlı olmak üzere kaldırıyor.

Ceza Hukuku Profesörü Ersan Şen “haktan kimler yararlanacak” sorusuna “Hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, mala zarar verme, hakaret, taksirli suçlar, trafik kazası, iş kazası, ateşli silahlar kanununa muhalefet bunun gibi onlarca suç sayılabilir” karşılığını vermişti.

OHAL kapsamında çıkartılan yeni KHK ile yargıda çok önemli düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerde yabancı mahkum takası ve mahkuma disiplin cezası affı öne çıktı.

Takas maddesine göre, Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlüler, ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, işkenceye maruz kalmayacağı gibi güvenceler bulunması kaydıyla milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı’nın talebi, Adalet Bakanı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilecek.