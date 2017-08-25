‘Sessiz diplomasi değil Alman diplomasisi’ diyen İsveç, Türk Büyükelçisini Dışişlerine çağırdı

İsveç Dışişleri Bakanlığı Türk Büyükelçi Kaya Türkmen’i, Türkiye’de tutuklu 2 İsveç vatandaşıyla ilgili endişelerini dile getirmek üzere bakanlığa çağırdı. İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Türk büyükelçi bir kez daha dışişleri bakanlığına çağrıldı ve biz tutuklu İsveç vatandaşlarıyla ilgili endişemizi ve taleplerimizi ifade ettik” dedi.

Wallström, bu olayların Türkiye’nin İsveç ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini etkileyebileceğine dair Ankara’yı bilgilendirdiklerini de sözlerine ekledi. İsveç son dönemde tutuklamalar karşısındaki tutumundan dolayı eleştiriliyordu. Almanya gibi aktif mücadele etmesi isteniyordu.

Çifte vatandaş olan Hamza Yalçın, Türk hükümetinin talebi üzerine 3 Ağustos’ta İspanya’da yakalanmıştı.

İsveç vatandaşı Ali Gharavi ise temmuz ayında Büyükada’da gözaltına alınmıştı.

‘INTERPOL SİYASİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILAMAZ’

Wallström, Yalçın’ın yakalanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Interpol’ün kuralları gereği örgütün siyasi amaçlar için kullanılamayacağını dile getirdi. İsveçli bakan, İstanbul’da barışçıl bir seminere katıldığını söylediği Gharavi’nin, tutukluluğunun gerekçeleri netlik kazanmadığı sürece serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Türkiye tarafından Interpol aracılığıyla arandığı için İspanya’da tutuklanan Hamza Yalçın’ın durumuyla yakından ilgilendiklerini belirten Wallström, Ispanya Dışişleri Bakanı ile konuyu görüştüğünü ve Interpol’un politik amaçla kullanılmamasının önemine vurgu yaptığını ve Yalçın’ın durumunun acilen yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

Wallström, Interpol’un siyasi amaçlarla kötüye kullanılmaması için İsveç’in Avrupa Birliği’nde açık bir tutum takınacağını da vurguladı.

Türkiye Büyükelçisinin İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının, PEN heyetinin Margot Wallström ile görüşmesinden bir gün sonra ve medyada İsveç’e yönelik pasif kalma suçlamalarının hemen sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

PEN Başkanı Elisabeth Asbrink’in Türkiye’nin ifade özgürlüğü ihlallerini ve yazarların tutuklanmasını kınayan ve İsveç Hükümeti’ni harekete geçmeye çağıran açıklaması yazılı ve görsel medyada yer bulmuştu.

SESSİZ DİPLOMASİ DEĞİL ALMAN DİPLOMASİSİ

Evrensel’in haberine göre, Svenska Dagsbladet gazetesinin Kültür Şefi Anders Q Björkman, dün yayımlanan “Sessiz diplomasi değil Alman diplomasisi” başlıklı makalesinde Almanya ve İsveç’in tutuklamalar karşısında aldığı tutumu karşılaştırarak İsveç hükümetini pasif kalmakla suçladı.

Angela Merkel’in Türkiye hükümetinin Interpol’u rejim muhaliflerini susturmak için kullanmasını açıkça eleştirdiğini, İspanya’da tutuklanan Doğan Akhanlı’nın Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in girişimi sonucu serbest bırakılırken İsveç vatandaşı Hamza Yalçın’ın hala cezaevinde tutulduğuna dikkat çeken Björkman, “Başbakan sesini çıkarmadı, Dışişleri Bakanı Margot Wallström, kendi vatandaşını İspanya’daki tutukevinden kurtaramadı” dedi.

Björkman, İsveç’in Türkiye’ye karşı uyguladığı geleneksel sessiz diplomasinin yetmediğini belirttikten sonra makalesini “Şimdi Alman diplomasisini uygulamanın zamanı” diyerek sonlandırdı.