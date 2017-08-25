Erdoğan’ın Türk seçmene Almanya’da adres göstediği sağcı AfD’nin oyları yüzde 10’a dayandı!

AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Almanya’daki Türk seçmene sol partilere oy atmayın diyerek, adres göstediği sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranının anketlerde yüzde 10’a dayandığı açıklandı.

Alman kamu televizyonu ARD’nin “Almanya Trendi” adıyla yaptığı anket sonuçları, genel seçimlere bir ay kala sağ popülist AfD partisinin 2 puan artarak oy oranının yüzde 10’a yükseldiğini ortaya koydu. Ankete göre iktidardaki Hristiyan Birlik partilerinin oy oranı yüzde 38, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oy oranı ise yüzde 22 olarak olarak belirlendi. Ankete göre Hristiyan Birlik partileri bir puan, Sosyal Demokratlar da 2 puan kaybetti.

Anket sonuçlarına göre, Sol Parti’nin oy oranı yüzde 9 ve Yeşillerin oy oranı da yüzde 8’le aynı aynı kaldı. Son genel seçimde yüzde 5’lik oy barajına takılan Hür Demokrat Parti’nin ise (FDP) bir puanlık artışla yüzde 9’luk oy oranına ulaştığı tespit edildi.

Erdoğan’ın adres gösterdiği AfD’nin politikaları

Göçmen karşıtlığı: AfD, Avrupa sınırlarının kapatılması, Almanya ulusal sınırındaki kontrollerin sıklaştırılması ve göçmen kamplarının Almanya dışında kurulmasını talep ediyor. Parti ayrıca sığınma hakkı reddedilenlerin ülkeden derhal sınırdışı edilmesi ve yabancıların ülkelerine geri dönmesi için finansal yardım yapılmasını istiyor. AfD’ye göre Almanya’da kalmasına izin verilecek az sayıdaki göçmen Alman toplumuna tamamen entegre olmak zorunda. Parti Alman kültür ve dilinin önceliğini vurgularken, İslam’ın Alman toplumunun bir parçası olmasını reddediyor.

Avrupa Birliği karşıtlığı: Parti kurulduğu 2013 yılında Yunanistan gibi borcu yüksek Avrupa Birliği üyelerine ekonomik yardım yapılmasına karşı çıkıyordu. Parti, “Avrupa Birleşik Devletleri” fikrini reddediyor ve Birliğe üye ülkelerin ulusal sınırlara çekilmesini ve Euro para biriminin kaldırılmasını istiyor.

Neonazilerin yeni partisi mi?: AfD parti olarak olarak demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını ve hukukun üstünlüğünü savunduğunu ifade etse de parti, üyelerinden bazılarının Neonazi fikirlerini desteklediği ve o dili kullandığı konusunda eleştiriliyor. Eleştirmenler partinin özellikle sağ kanatta yer alan aşırılıkçıları kendine çekmek için Nazi karşıtı tabuları bilerek hedef aldığı görüşünde.