‘Darbe girişiminden 1.5 ay önce 40 MİT’çi Akıncı Üssü’nde keşif yaptı’

Akıncı Üssü davasında yargılanan eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin: “MİT, darbeden yaklaşık 1.5 ay önce, 40 kişilik bir ekiple Akıncı Üssü’nü ziyaret etti. Üst hakkında detaylı bilgi aldılar. Bu üs tarihinde bir ilktir.”

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, 15 Temmuz gecesi uçakların kalkış emrini veren ve hava trafiğini koordine eden Akıncı Üssü’nün eski harekat komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin, MİT’in, darbeden yaklaşık 1.5 ay önce, 40 kişilik bir ekiple Akıncı Üssü’nü ziyaret ederek, üst hakkında detaylı bilgi aldığını iddia etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada, eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin’in çapraz sorgusu ile devam edildi. Sanık Özçetin, bir sanık avukatının, 15 Temmuz günü ABD’li iki kişinin üssü ziyaretiyle ilgili daha önce bir sınığın ifadesini hatırlatması üzerine, “Bunlar rutin uygulamalar. Bu konuda bir bilgim yok. Ancak üst tarihinde ilk kez karşılaştığım bir durum oldu. 15 Temmuz’dan yaklaşık 1.5 ay önce bir grup, Akıncı Üssü’nü ziyaret etmek istedi. Bu istek ısrarla talep edildi. Bu istek MİT’ten gelmişti. Ve ısrarla istenen bu faaliyet kapsamında MİT’e bağlı yaklaşık 40 kişi Akıncı Üssü’ne geldi. Nihat Altıntop bu gruba bilgi verdi. Üstle ilgili, cephaneler dahil her türlü konuda sorular soruldu. Bu, hem MİT hem Akıncı Üssü için ilk kez yapılan bir faaliyetti” dedi.