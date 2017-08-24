‘Otoriter rejim istedi diye Interpol dürüst vatandaşları gözaltına alamaz’

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye’nin tavrının AB ülkelerinin Türkiye’ye ilişkin politikalarında değişiklik yapılmasını zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Alman vatandaşı yazar ve insan hakları savunucusu Doğan Akhanlı‘nın cumartesi günü tatil için gittiği İspanya’da Türkiye’nin talebi ile gözaltına alınmasına Avrupa Birliği’nden de tepki geliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, bir Alman gazetesine verdiği mülakatta, “Sanırım üye ülkelerin bu tavrın ne gibi stratejik sonuçları olacağını tartışmasının vakti geldi. Omuz silkmek de uzun vadede politik bir strateji değil” şeklinde konuştu.

Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Hahn, “Erdoğan’ın bir ulusal seçime karışması ve sözde siyasi rakiplerinin teslim edilmesi yönünde çaba göstermesi kabul edilemez” dedi.

Devam eden içten çıkarmalar ve hukuki temele dayanmayan tutuklamaların, “Ankara’nın, ülkeyi giderek Avrupa’dan uzaklaştıran rotasından dönmeye niyetli olmadığını gösterdiğini” dile getiren Hahn, üyelik müzakerelerinin zaten üyelerin kararıyla fiilen dondurulmuş olduğunu kaydetti. AB Komisyonu üyesi, geride kalan haftaların “bu kararın ve Türkiye’ye yönelik sarf edilen açık sözlerin arkasında haklı gerekçelerin bulunduğunu ve doğru olduğunu” gösterdiğini belirtti.

INTERPOL’E ELEŞTİRİ: TÜRKİYE’DEKİ OTORİTER REJİM İSTEDİ DİYE..

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff da Doğan Akhanlı vakasının Interpol için belli sonuçları olması gerektiğini söyledi. Die Welt gazetesine konuşan Lambsdorff, “Yalnızca Türkiye’deki gibi otoriter bir rejim istedi diye Interpol dürüst vatandaşları, hiçbir kontrole tabi tutmadan suçlu ilan edip gözaltına alamaz” dedi.