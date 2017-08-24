Cezaevleri bebeklerle doldu, Leman kapak yaptı: “Hadi bakalım, avluda emekleme saatininiz doldu!”

Türkiye’deki despot rejimin cezaevlerinde anneleri ile kalan bebek sayısı 668’e ulaştı. Özellikle 15 Temmuz sonrası OHAL kapsamında anneleri cadı avına maruz kalan yüzlerce bebek ve çocuklar, cezaevinde kalmak zorunda bırakıldı. Son 3 ayda dört duvara girmek zorunda kalan çocuk sayısı 108 oldu. Toplamda ise cezaevindeki çocuk sayısı 668’e ulaştı. Bunların içinde 1 yaşın altındaki çocuk sayısı ise 149’a çıktı.