Alman marketçi ırkçılığı böyle anlattı!..

Almanya’da bir süpermarket ırkçılığı anlatmak için yabancı ürünleri kaldırınca raflar neredeyse boş kaldı.

Hamburg’da bulunan Edeka Supermarket etnik çeşitliliğe dikkat çekmek için ilginç bir yöntem izledi. Bir gün boyunca raflardaki bütün yabancı malları kaldıran ve sadece Alman ürünleri satan süpermarket müşterilerini şaşırttı.

Neredeyse raflarının hepsi boşalan marketin müşterileri önce mağazanın stok yapmayı unuttuğunu düşündü ama gerçek Edeka’nın ırkçılığa karşı verdiği bir mesajdı.

Marketin her reyonunda farklı afişler kullanılarak rafların neden boş olduğu anlatıldı. Örneğin peynir reyonunda “Yabancılar olmadan raflar ne kadar boş” yazıyordu. Bir başka rafta ise “Raf çeşitlilik olmayınca ne kadar da sıkıcı” ibaresi yer alıyordu.

Marketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Edeka çeşitliliği savunuyor ve geniş bir gıda ürünü yelpazemiz var, bunlar Almanya’nın farklı bölgelerinde yapılıyor. Ancak bu ürünler diğer ülkelerden gelen ürünlerle yan yana duruyor. Müşterilerimizin değer verdiği bir çeşitlilik meydana getiriyoruz.” (Kronos.News)