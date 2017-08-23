‘Hero’ avında son perde… Emniyetten, “Üzerinde harf olan bütün tişörtlüleri getirin” talimatı!

15 Temmuz sonrası başlatılan ‘cadı avı’ akıl tutulmasıyla beraber devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi davasındaki bir sanığın üzerindeki “Hero” yazan tişörtü giymesinden sonra ülke genelinde bu tişörtü giyenlere yörelik bir operasyon silsilesi başlatılmıştı. Benzer tişörtü giyen onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Son olarak “My Dad My Hero” yazılı tişört giyen küçük çocuk annesiyle birlikte gözaltına alınırken, bu gözaltıları farklı bir boyuta taşıyacak ilginç bir talimat gündeme geldi

Sol Haber’e göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne gelen sözlü talimatta anlamlı bütünlük oluşturmayan harf baskılı tişört giyenlerin karakola sorgulanmak üzere götürülmesi istendi. Harflerin ne ifade ettiği öğrenildikten sonra, sorgulamanın biteceği öğrenildi.

Uygulamanın ne şekilde yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.