Almanya’daki Türk seçmenler: Erdoğan’ın dediğini dinlersek bizi buradan toptan atarlar!

Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde oy kullanacak olan Türk kökenli Alman vatandaşları, AKP Lideri ve Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’ye saygısızlık yapan siyasi partilere oy vermeme” çağrısını nasıl değerlendiriyor? Erdoğan’ın Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar ve Yeşillere oy vermeme çağrısı seçmenin tercihini etkiledi mi?

Alman yayın kuruluşu DW Türkçe, Berlin’deki Türklere mikrofon uzattı. Türkler Erdoğan’ın dediği partiye vermeleri halinde sıkıntı yaşayacaklarını söyleyerek, “Eğer Erdoğan’ın dediği dinlersek bizi toptan atsınlar buradan, kabul etmiyorum, doğruda bulmuyorum!” ifadelerini kullandı.