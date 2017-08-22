Yeni Türkiye’nin emniyeti: Ev baskınına giden polis hırsızlık yaparken kameraya yakalandı! [VİDEO]

Manisa’da baskın düzenledikleri bir evde altın ve 400 TL parayı çalarken kameraya yakalan polis hakkında dava açıldı. Hırsızlığı ailenin fark etmesi üzerine, bulmuş gibi yapıp ziynet eşyasını geri vermeye çalışan polis, 2 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılığan tutuklamaya sevk ettiği polis A.V.H’yi mahkeme serbest bıraktı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan R.T’nin kaldığı ikamette yapılan aramada görevli olan polislerden A.V.H., arama sırasında evdeki ziynet eşyaları ve 400 TL parayı çaldığı kameraya yansıdı.

Olay, 5 Eylül 2016 tarihinde Salihli ilçesindeki Gaffar Okkan Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan R.T’nin kaldığı eve yapılan baskında R.T’yi bulamayan polis, evde arama yaptı. Polis, evde 2 saat süren aramayı bitirip evin bahçesinde tutanak tuttuğu sırada, ev sahipleri, yakında evlenecek olan çocukları S.T. için evde sakladıkları 2 altın bilezik, 1 cumhuriyet altını, 2 çeyrek altın ve 400 TL paranın arama sırasında kaybolduğunu fark etti. Kayıp olan altın ve paraları bulmak için ev sahipleri polislerle birlikte 1 saat boyunca evi didik didik aramasına rağmen bulamadı. Ev aramasında yer alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Grup Amirliği’nde görevli polis A.V.H., ilk önce kayıp olan bileziği, ardından 1 bilezik ve 2 çeyrek altını buldu. Ev sakinleri, polisin kayıp ziynet eşyalarını çaldığını, bunu fark etmeleri üzerine ziynet eşyalarını bulmuş gibi kendilerine verdiğini söyleyerek, şikâyetçi oldu.

GÖRÜNTÜLERDE ORTAYA ÇIKTI

Arama sırasında polis kamerasına açık biçimde yansıyan hırsızlıkta, çok sayıda polisin şafak vakti eve baskın yaptığı görülüyor. Ardından polisler evdeki odalarda tek tek arama yapmaya başlıyor. Devamında, salondaki yüklükte arama yapan polis A.V.H., bu sırada bulduğu cüzdanının içerisini didik didik arıyor. Başka bir polis, şüpheliye, “Aradıktan sonra cüzdanı kardeşine verin” diyor. Ancak ev sakinlerinden biri cüzdanı almak için elini uzatmasına rağmen şüpheli cüzdanı ona vermiyor. Sanık, cüzdanı alarak yüklüğün üst kısmına geçip, kapatmadığı yüklüğün kapağı arkasında cüzdan ile bir süre oyalanıyor. Sanık, göz ucuyla kameraya ve çevresine baktıktan sonra cüzdanı sahibine veriyor. Sanık, yanındaki polis telefonla konuştuğu sırada dolabın içinde aldığı bir şeyi sol cebine koyarak arama yapmaya devam ediyor.

EV SAHİBİNİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Ev sahibi kadının, “Hayır, hayır kesinlikle sen elinle bıraktım. Ben gözlerimle gördüm” demesi üzerine sanık polis elini kaldırıp B.T’nin üzerine yürüyerek, “Kızım sen ne diyon, hıştt. Saçmalama kızım” demeye başlıyor. B.T. yanlarındaki diğer polislere, “Abi biz daha önce buraya aramadık mı?” diye soruyor. Sanık ise çarşafı kaldırarak altınları bunun arasında bulduğunu iddia ederek, panik halde, “İftira atma” diyor. B.T. ise “Ben gözümle gördüm” diyor. Aramaya katılan mahalle muhtarı, altının bulunduğu belirtilen yerde 3 defa arama yapmalarına rağmen bir şey bulamadıklarını söylüyor. Sanık ise bulduğunu iddia ettiği altınları ev sakinlerine verdikten sonra “Allah var yukarıda, Allah belamı versin bak” diyerek evde bulunan Kuran’a el basarak altın çalmadığına dair yemin ediyor. B.T. de Kuran’a el basarak “Allah şahittir sen koydun” diyor. Sanık, B.T’ye “terbiyesizlik yapmayın” derken, ev sakinleri ise polise “Yalan söylüyor” diye tepki gösteriyor. Bir süre devam eden tartışmanın ardından polisler evden ayrılıyor.

SAVCI TUTUKLANMAYA SEVK ETTİ, HAKİM SERBEST BIRAKTI

Ailenin altın ve paralarının kaybolduğunu söylemesine rağmen polisler bunu tutanağı geçirmedi. Aile, bunun üzerine altın ve paraları çaldığını iddia ettiği polis hakkında Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu işleme alan savcılık, arama sırasındaki kamera görüntülerinde yaptığı incelemenin ardından, sanık A.V.H. hakkında gözaltı kararı çıkardı. Olaydan 10 saat sonra gözaltına alınan polisin üzerinde ve görev yaptığı araçta yapılan aramada kaybolan altın ve para bulunamadı. İki günlük gözaltının ardından savcılığa çıkarılan polis, “görevi kötüye kullanma” nedeniyle tutuklanma talebiyle Salihli Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, delilleri karartma, kaçma ve saklanma imkânının olmaması, tutuklama tedbirinin oranlı olmayacağı iddiasıyla polisi “adli kontrol” ve yurtdışına çıkış yasağı tedbiri vererek serbest bıraktı. Emniyet Genel Müdürlüğü İzmir Teftiş Kurulu Başkanlığı, polis hakkında idari soruşturma başlatarak, A.V.H.’yi 10 Ekim 2016’da açığa aldı.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak sanık polis memuru A.V.H. hakkında, “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Salihli 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, evde arama sırasında yaşanan hırsızlık olayı anlatıldı. İddianamede, ev sahiplerinin kayıp olan ziynet şüpheli polis memuru A.V.H. tarafından çalındığını, daha sonra ise bu kişi tarafından yerine bırakılmaya çalışıldığını iddia ettikleri ifade edildi.

TANIK POLİSLER: EVDE 3 DEFA ARAMA YAPTIK BULAMADIK

Hırsızlık yaptığı belirtilen polis ile tartışması kameralara yansıyan müşteki B.T. savcılıkta “şikâyetçi” sıfatıyla verdiği ifadesine kaybolan ziynet eşyalarını bulmak için polislerle birlikte evde uzun süre arama yaptıklarını, ancak bulamadıklarını vurguladı. İfadesinde, şüpheli polisin kendisine, “O eşyalar kaybolmuştur. Belki annen başka yere koymuştur. Gel bi ikimiz birlikte bakalım” dediğini aktaran, B.T., “Odaya varınca şüpheli polis memuru cebinden bir kısım eşyaları çıkararak daha önce bir kaç kez aranmış olan çarşafın arasını koyduğunu gördüm. Ona ‘Dur sen oraya bir şey koydun. O altını sen aldın, sen oraya koydun’ dedim… Şu an halen 1 cumhuriyet altını ve 400 TL param kayıptır. Ben 400 TL paranın çalındığını arama işlemi tamamen bittikten sonra ve bütün görevliler evden ayrıldıktan sonra fark ettim. Bunların şüpheli polis memuru tarafından çalındığını düşünüyorum. Şikâyetçiyim” ifadesinde bulunuyor.