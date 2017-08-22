Almanya Federal Meclisi’nde ‘Erdoğan ailesine yaptırım’ önerisi

Erdoğan’ın Almanya’ya yönelik sert sözleri ve Türkiye’nin muhaliflere izlediği tutuma Berlin’de tepkiler sürüyor. Hristiyan Demokrat milletvekilli Kiesewetter, Erdoğan’ın ailesine yaptırım uygulanmasını önerdi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Alman Federal Meclisi’nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Roderich Kiesewetter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesine yönelik yaptırımlar uygulanmasını önerdi.

‘YURTDIŞINDAKİ MAL VARLIKLARINI DONDURMAMIZ MÜMKÜN’

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Grubu Dış Politika Sözcü Yardımcısı Kiesewetter, “Örneğin Erdoğan’ın yakınlarının yurt dışındaki mal varlığını dondurmamızın mümkün olduğunu düşündüğünü” belirtti.

Berlin merkezli bir radyo kanalına demeç veren Kiesewetter, Avrupa Birliği’nin (AB) de yaptırımlar uygulamasının mümkün olabileceğine işaret etti.

Hristiyan Demokrat Birlik partili Kiesewetter, AB’nin turizm konusunda Türkiye’ye yönelik ortak bir tutum izleyebileceğini ifade ederek, “Eğer Avrupalılar Türkiye’de tatil yapmazsa, ülkede ciddi bir gelir sorunu yaşanır” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE ORTA VADEDE NATO’YA VEDA EDEBİLİR”

Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Üyesi Kiesewetter, Türkiye’nin Batı’ya sırtını döndüğünü ifade etti. “Türkiye orta vadede NATO’ya veda edebilir” diyen Kiesewetter, Türkiye’nin son zamanlarda izlediği tutum nedeniyle artık güvenlik alanında ortak olmadığını dile getirdi. Kiesewetter, “NATO’nun temsil ettiği değerler, Türkiye’de ayaklar altına alındı” dedi.

Türkiye’nin bu tutumu nedeniyle güvenlik politikasında değişiklik gerektiğini beliren Kiesewetter, “Güvenlik politikamızı yeniden düzenlemeyiz” şeklinde konuştu.

GERGİNLİĞİN SEBEBİ ERDOĞAN

Alman siyasetçi Kiesewetter, Türkiye ile ilişkilerin bozulmasında Batı’nın sorumluluğu bulunmadığını vurgulayarak gerginliğin “Erdoğan’dan kaynaklandığını” kaydetti.

Kiesewetter, Almanya’daki Türklere ilişkin açıklamalarda da bulundu. Erdoğan’a karşı koyma konusunda Almanya’da yaşayan Türklerin cesaretlendirilmesi çağrısında bulunan Kiesewetter, Türkiye kökenlilerin kurduğu Erdoğan karşıtı sivil toplum örgütleri ile iletişimin artırılması gerektiğini belirtti.