Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Erdoğan nedeniyle eşim tehdit edildi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki tartışmayla bağlantılı olarak ailesinin tehdit edildiğini ifade etti.

DW Türkçe‘nin haberine göre, Gabriel Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın tarzı, belli ki bazılarını eşimi sıkıntıya sokmak, rahatsız etmek yönünde motive ediyor” diyerek, “bunun kötü bir sonuç” olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı, “Bir devletin zirvesi, kişilere yönelik böyle bir tavır sergilemeye başlarsa, bizzat kişileri rahatsız etme hakkını kendinde görenler de maalesef çıkabiliyor” dedi.

Haberde, Gabriel’in ailesine yönelik tehditlere daha önce de Rheinpfalz gazetesi yer vermişti. Bakanın, pazartesi günü seçim kampanyası kapsamında bulunduğu Ludwigshafen’da yaptığı açıklamada, kendisinin Erdoğan ile yaşadığı tartışma bağlamında eşinin tehdit edildiğini aktardığı belirtilmişti.

“Eşimin telefonuna tehdit mesajları bırakıldı”

Rheinpfalz gazetesinin haberine göre Gabriel Ludwigshafen’daki konuşmasında “diş hekimi olan eşinin muayenehanesindeki telesekretere tehdit mesajları bırakıldığını” belirtti.

Erdoğan’ın “Türkiye’yi demokratik olmayan bir devlete dönüştürdüğünü” belirten Gabriel, “Bir yıl önceki darbe girişimi kötüydü. Ama şimdi Erdoğan kendi darbesini yapıyor” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabriel’in açıklamasına da yanıt vererek, ” Sen kimsin ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun, sen Türkiye’nin Dışişleri Bakanı ile konuş. Haddini bil. Kalkıp bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne, kaç yaşındasın?” ifadelerini kullanmıştı.