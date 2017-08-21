Sezaryenle doğum yapan anne için polis kapıya dayandı

Bu kez adres Adana… Yeni doğum yapan lohusa anneleri gözaltına alıp tutuklayan İslamcı AKP iktidarı zulümden vazgeçmiyor. Polisler şimdi de Elif Açıkgöz için hastane kapısında bekliyor.

Adana Hospital’de sezaryenle doğum yapan Elif Açıkgöz’ü gözaltına almak isteyen polislere, genç annenin yakınları kanunları hatırlattı ve gözaltı işleminin hukuksuz olduğunu ifade etti.

Haberin sosyal medyada duyulmasınizerine bazı bazı kullanıcılar, anne ve bebeklerin gözaltına alınması zulmüne sessiz kalan Kadın Dayanışma Dernekleri’ne ‘dayanışmaya ne dersiniz?’ şeklinde mesajlar gönderi.