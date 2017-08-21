Ekrem Dumanlı: Türk medyası bu kadar alçağını görmedi!

Fethullah Gülen’in Hizmet Gönüllüleri’ni zor durumda bırakmak için ‘ kapalı kapılar arkasında ayağa düşmüş suikast planları hazırlıyorlar” uyarısından sonra Türkiye’deki medyanın Gülen’in sözlerini yüzde 100 çarpıtıp yalan haber yapmasına tepkiler devam ediyor.

Kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, youtube kanalında bu durumu eleştirdi. Türk medyasının 28 Şubat’taki tavrını da gördüklerini söyleyen Dumanlı, “Fakat Türk medyası bu kadar alçağını görmedi!” diyerek yapılan yalan haberlerin 50 yıl sonra 100 yıl sonra yüzlerine vurulacağını anlattı.

Türk medyasında kişinin söylediği sözlerin çarpıtılmasının ya da ifadelerinin cımbızlanarak haber yapılmasını çokça gerçekleştiğini ama bu şekilde bir yalan haberin ilk kez yapıldığını aktaran Dumanlı, bunun sadece hükümet medyası tarafından değil tüm medya tarafından yapılmasının da ayrıca not edilmesi gerektiğini söyledi.

Dumanlı konuşmasında Türkiye’de hukuksuzca yargılanan gazetecilere de sahip çıktı.

(TR724)