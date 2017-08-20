Lice Belediye Başkanı 1 yaşındaki çocuğu ile cezaevine gönderildi

Diyarbakır’ın Lice Belediye Başkanlığı görevinden 10 Şubat’ta alınan DBP’li Rezan Zuğurli, merkez Yenişehir İlçesi’nde annesiyle beraber yolda yürüdüğü sırada polis tarafından gözaltına alındı. Zuğurli, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Zuğurli ile birlikte 1 yaşındaki çocuğu da cezaevine girdi.

Gözaltı sırasında Zuğurli ile birlikte annesi de darp edildi. Darp nedeniyle Zuğurli’nin annesinin ayak tabanlarında yanık, kolunda morluklar ve çenesinde çizikler oluştu. Zuğurli’nin annesi, “Polis olduğunu bilmediğimiz bir grup sivil giyimli erkek, bize doğru gelip etrafımızı sardılar. Daha ne olduğunu anlamadan bize küfürler, hakaretler etmeye başladılar. Rezan’ı almak istediler. Bende’ siz kimsiniz niye alıyorsunuz kızımı götüremezsiniz’ diyerek kızımı arkama aldım” dedi.

‘Seni öldürürüm diye tehdit ettiler

Kızının zorla araca bindirildiğini dile getiren Zuğurli’nin annesi, bu sırada kendisinin de araca binmek için aracın kapısına gittiğini söyledi. Şunları söyledi: “Araca bineceğim sırada bir tanesi kolumdan tutup beni yere attı. Terliklerim ayağımdan çıktı. Yol çalışması nedeniyle dökülen asfalta düştüm ayaklarım yandım. Kolumda morluklar oluştu. Sürekli küfürler hakaretler ettiler bize. Kızımı alırken tartakladılar. Dedim ‘siz utanmıyor musunuz bir kadınla nasıl böyle konuşuyorsunuz?’ Bir tanesi kulağıma eğilip ‘Seni öldürürüm’ diyerek tehdit etti” şeklinde konuştu.

Seçildiğinde Türkiye’nin en genç belediye başkanı olan 25 yaşındaki Rezan Zuğurli’nin 2012 yılında, ‘terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ iddiasıyla Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada yargılandığı ve 13 ay tutuklu kaldığı, mahkemenin verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle cezaevine götürüldüğü belirtildi.