Polis, küvezdeki bebeğinin başındaki anneyi gözaltına almak için kapıda bekliyor

Hizmet Hareketi’ne yönelik kıyım operasyonları dur durak bilmiyor. Rejimin polisleri doğum yapan annelerin kapısında beklemeye devam ediyor.

Son olarak Ankara’daki Memorial Hastanesi’nde doğum yapan Feyza Yaylacı’nın 33 haftalık premeture bebeği kuvezde, polisler ise Yaylacı’yı gözaltına almak için kapıda bekliyor. Feyza Yaylacı’ya gözaltı uygulamak isteyen polise avukatların müdahalesi sonucu, bu işlem sabaha bırakıldı.

İnsan hakları savunucusu, hukukçu ve aktivist CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, başbakana bir kez daha bu zulümden vazgeçin çağrısı yaptı.