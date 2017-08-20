İspanya diken üstünde: Hücrede 120 gaz bombası kapsülü bulundu

İspanya Barcelona’daki terör saldırılarından sonra şehrin yakınlarındaki bir hücreye düzenlenen operasyonda 120 gaz bombası kapsülü buldu. Katalan polisi, Alcanar adlı sahil kasabasında bulunan 12 kişilik hücrede, altı aydır bomba yüklü araçla saldırı hazırlıkları yapıldığını açıkladı.

Süreci basın toplantısı ile açıklayan Katalan polis şefi Josep Lluis Trapero, saldırıların öncesindeki gece hücredeki bomba yapımı sırasında bir patlayıcının infilak ettiğini söyledi. Bunun üzerine yöntem değiştiren saldırganların, araçlarını sokaktaki insanların üzerine sürdüğü öğrenildi.

Perşembe günü bir kamyonetin Barcelona’daki turistik Las Ramblas caddesinde kalabalığın arasına dalması sonucu, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırıdan saatler sonra ise, turistik Cambrils şehrinde gerçekleşen saldırıda bir kadın hayatını kaybetmiş, polis beş saldırganı vurarak öldürmüştü.Barcelona’daki saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti.

Polis kamyonet sürücüsü ve kayıp imamı arıyor

BBC’nin haberine göre, İspanya basını, polisin Las Ramblas’da kamyoneti insanların üzerine sürdüğü düşünülen şüphelinin 22 yaşındaki Faslı genç Yunus Ebuyakup’un peşinde olduğunu bildiriyordu. İspanya polisi, Ebuyakup’un da arananlar arasında olduğunu teyit etti. Patlayıcıyla doldurulacağı belirtilen üç kamyonet de, Ebuyakup’un kredi kartıyla kiralanmıştı. Ancak kamyonet şoförünün Ebuyakup olduğu kesinleşmedi. Polis, şoförün İspanya dışında kaçmış olabileceğini ve nerede olduğunu bilmediklerini söyledi.

Cumartesi günü İspanya İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, ikiz saldırıların arkasında olduğu düşünülen 12 kişilik hücrenin “tamamen dağıtıldığını” söylemişti.IŞİD hücreleriyle bağlantısı olduğu düşünülen Ripol kentindeki bir caminin kayıp imamı Abdülbaki Es Satti de polisin hedefinde. Polis, gençleri ‘radikalleştirdiğinden’ şüphelenilen imamın evine baskın düzenlemişti.

Alcanar’daki evde ceset kalıntıları bulunan iki kişinin kimliğinin belirlenmesi içinse çalışmalar sürüyor.