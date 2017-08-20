Avusturya’dan Erdoğan’a: Şimdiden söyleyeyim, biz asla kabul etmeyiz!

AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki Türklere 24 Eylül’deki seçimlerde “Türkiye’ye saygısızlık yapan siyasi partilere oy vermeme” çağrısına, Avusturya’dan da tepki geldi. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, “Eğer Erdoğan veya bakanlarının Avusturya’da önümüzdeki seçimlerde benzeri bir şeyi yapmaya niyetleri varsa, şimdiden söyleyim, biz asla içişlerimize karışılmasını kabul etmeyiz” ifadesini kullandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, “Erdoğan’ın başka ülkelerin içişlerine sürekli karışması, sadece Almanya’da olmuyor. Ben buna kesinlikle karşıyım.” dedi. Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan Avusturyalı bakan, Erdoğan’ın özellikle Almanya ve Avusturya’daki Türk kökenlileri kendi çıkarlarına “alet ettiğini” kayetti. Kurz, Erdoğan’ın Türk kökenlileri “kutuplaştırdığını ve Türkiye’deki anlaşmazlıkları Avrupa Birliği’nin içine taşıdığını” belirtti.

Avusturyalı Bakan, Erdoğan veya bakanlarının Avusturya’da ekim ayında yapılacak Ulusal Konsey seçimleri öncesinde benzeri planları varsa, şimdiden böyle bir “karışmayı kesinlikle kabul etmeyeceklerini” dile getirdi.

Erdoğan, Almanya’da 24 Eylül tarihinde yapılacak genel seçimlerle ilgili olarak cuma günü Almanya’daki Türklere seslenerek “Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar ve Yeşillerin Türkiye’nin düşmanı olduğunu” söylemiş ve Türk kökenli seçmenlere “Türkiye’ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partileri destekleme” çağrısında bulunmuştu.