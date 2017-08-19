Nerede boğazlayacan Miami’de mi?

YORUM | BARBAROS J. KARTAL | @BarbarosJkartal

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, MEB aracılığıyla yurt dışına burslu gönderilen öğrencilere konuşmuş. Bence öğrenciler için Berat’tan daha iyi bir tercih olamazdı, yetkilileri kutluyorum. Bir çırpıda hayat dersi vermişler çocuklara.

Bulunduğu makamı bir diktatörün damadı olmasına borçlu liyakatsiz genci karşılarına çıkararak, ‘Türkiye’de bu işler böyle gençler hangi okulu bitirdiğiniz değil kiminle evli olduğunuz önemli’ demişler.

Yurt dışına gönderileceklerden hiç kimse Hizmet okullarından mezun değildir haliyle, kimin nasıl seçildiğini tahmin etmek de zor değil. Ne güzel kürsüdeki adam Hizmet okullarından mezun. Türkiye’de adalet böyle işliyor işte gençler.

Gençler, gittiğiniz yerlerde size bir ödev verirlerse tez falan yazarsanız mutlaka kendiniz yazın olur mu? Doktora tezini başkasına yazdırmış daha sonra bu adamı terfi ettirmiş genç bakanı bu konuda örnek almayın sakın. İsminizin önüne hak etmediğiniz unvanları ekleyip komik duruma düşmeyin.

Gittiğiniz yerlerde aman illegal işlere bulaşmayın. Radikal örgütlerden uzak durun. IŞİD’in petrollerini taşıyan kürsüdeki bakan gibi dokunulmazlığınız olmayabilir.

Gittiğiniz yerlerde burada aldığınız gazlarla hareket etmeyin. Anti-semitik işlere girmeyin. İsrail’e jet yakıtı taşıyan bakanın tankerlerini hatırlayın. Kola fabrikası açan liderinizi düşünün. Gaza gelmeyin. Herkesle kaynaşmaya bakın.

Yurt dışında para tura işleri önemlidir. Kayıt dışı işiniz olmasın. Bakan gibi paravan işler çevirip hesap veremeyeceğiniz para ile yakalanmayın sakın.

Gittiğiniz yerlerde nefret suçlarına bulaşmayın. Öyle millete şiddet uygulama falan sakın ha, Türkiye değil orası atarlar içeriye. Damat Amerika’da adam kaçırmaca oynamıştı eline yüzüne bulaştırdı, şimdi sizi de yakacak aman dikkat.

Bir de nerede nasıl davranacağınızı bilin. Darbe gecesi sırıtan düğün gecesi ağlayan olmayın. Kayınpederinizden yediğiniz fırça ile kalırsınız.

KÜÇÜK ENİŞTE GAZA GELMİŞ

Gelelim konuşmanın en çok konuşulan kısmına. Kendisini 17-25’te tir tir titreyen, evdeki suç delillerini konfeti yapma, çaldıkları paraları kaçırma derdine düşmüş adam ‘küçük enişte’ tarzı asmış kesmiş. Kimilerini gördüğü yerde boğazlarmış.

Sen onca yıl yurt dışında kaldın kaç kez PKK’lı ile denk geldin hangisinin yakasına yapıştın kahraman? Madem bu kadar vatanseverdin, bu kadar delikanlıydın yapsaydın bir tane hareket? Sıkar di mi? Her gün zehirlediğiniz diasporadaki yavrucanlar bir PKK’lıya dokunsun bakalım, işyerinde cam çerçeve kalıyor mu yoksa yakıp yıkıyorlar mı her yeri? Hadi ihanetse PKK-FETÖ-DHKP-C bilmem ne diye slogan atıp duruyorsunuz hadi bakalım görelim sizleri? Ya öyle olmuyor değil mi? Çünkü terör örgütü başka bir şeymiş değil mi aslan parçası. Hayatında bir kere bile şiddete bulaşmamış insanları hedef göstermek kolay.

Kayınpederinin çanta gibi yanında taşıdığı adam aslında kapalı kapılar arkasında konuşulanları dışarıya vuruyor. İçeride planlanan yeni bir şeytani dalganın bilinçaltı ile Hizmet gönüllülerine uygulamayı düşündükleri şiddeti açığa vuruyor. Allah fırsat vermesin. Beslemeleri Sedat Peker ağzıyla konuşması sebepsiz değil.

Yurt dışında da yaşayan Hizmet gönüllülerinin başına bir bundan sonra bir şey gelirse planlayıcısı ve azmettiricisi bu rejim olduğu gibi olağan şüpheli bizzat bu kişidir. Öyle başka milletlerden mafyavari adamlar kullanmak dahil.

ÖFKEDEN KUDURUNCA YENİ PLANLARA BAŞVURUYORLAR

Darbe kumpası delik deşik olunca, dünyada kimse gerçekten bir darbe girişimi olmadığını gördükçe öfkeden kuduruyorlar. Ben yeni dalgada linç ortamı oluşturacak sahte mağduriyetler peşinde olduklarını düşünüyorum. Kontrollü bir yangın peşindeler gibi hissediyorum. Çakma suikast bile yapabilirler kendilerine. Birkaç gün hastanede kalır, bu esnada ülke kan gölüne döner sonra birden uyanır zat, Allah millete bağışlamıştır. O kadar kötü ve zalimler ki film senaryolarını bile aratmayan şeyleri yapmazlar diyemiyorsunuz. Allah ülkemizi korusun bunları şerrinden.

Neyse başladığımız gibi damatla bitirelim. Sen yanında 10 koruma ile dolaşıp artistlik yapmayı bırak, Amazon’dan aldığın oyuncaklarla oyna. Sen bu kirli dönemin sembol isimlerinden birisin. Partinde bile herkesin içinden nefret ettiği ama yüzüne yalakalık yaptığı, güç elden gidince zavallı bir hale gelecek bir adamsın. Devlet eliyle zulmettiğiniz insanların ahı bakalım nerede yakalayacak seni. “Erdoğan’ın damadı” diye başlayan haberlerini yazacağız mazlumların ahı seni boğazlarken…

(TR724)