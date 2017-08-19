Özel izinle annesini toprağa veren Mümtaz’er Türköne’nin acı günü

81 yaşındaki annesi Nuriye Türköne’nin cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı’ndan alınan izinle Ankara’ya gelen Mümtaz’er Türköne, annesine son görevini yerine getirdi.

Bir yıldır Silivri’de hukuksuz şekilde tutuklu bulunan Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne, vefat eden annesini toprağa verdi. 81 yaşında hayatını kaybeden annesi Nuriye Türköne’nin cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı’ndan alınan özel izinle korumalar eşliğinde Ankara’ya gelen Türköne, annesine son görevini yerine getirdi.

Ankara’nın Çubuk İlçesine bağlı Kuruçay köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Köy mezarlığına defnedilen cenaze de yakınları ve dostları Türköne’yi yalnız bırakmadı. Cenazenin toprağa verilmesinden sonra Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Türköne ve ailesi dostları ile hasret giderdi.

Türköne, geniş güvenlik önlemleri altında yakınları ile vedalaşarak tekrar İstanbul’a dönmek için köyünden hareket etti. Duygusal anların yaşandığı cenazede Türköne metanetini koruyarak yakınlarına sabır tavsiye etti.

Uzun süredir tedavi gören Nuriye Türköne biri kız olmak üzere 7 çocuk annesiydi.