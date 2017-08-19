Mini Fare baskılı t’shirt giyen çocuk ‘hero’dan gözaltında

Üzerinde “Benim babam benim kahramanım” anlamına gelen “My Dad My Hero” yazan tişört giyen çocuk jandarma tarafından gözaltına alındı.

Küçük bir çocuğun üzerinde “Benim babam benim kahramanım” anlamına gelen “My Dad My Hero” yazan tişörtü giymesi yüzünden annesiyle birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.

Bir avukatın Twitter paylaşımıyla ortaya çıkan olay küçük bir kız çocuğu cezaevindeki babasını ziyaretinde gerçekleşti. Üzerinde Mickey Mouse çizgi film karakteri bulunan ve “My Dad My Hero” (Benim Babam Benim Kahramanım) yazılı bir tişörtü gören güvenlik birimleri alarma geçti. Çocuğun ve annenin jandarma tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Gerekçe ise, “Suçu ve suçluyu övme”. Küçük annesi, kızının tişörtü kendi kendine seçtiğini telaşla üstündeki yazıya dikkat etmediğini ifade etti.

Avukatın Twitter üzerinden paylaştığı mesaj şunları söyledi:

“Telefonum çaldı, müvekkil ağlayan sesi ile kızımla beni gözaltına aldılar dedi. Ne oldu dedim, konuşamayacağım lütfen gelin dedi ve sonuç buymuş.”

Telefonum caldi,muvekkil aglayan sesi ile kizimla beni gozaltina aldilar dedi.Ne oldu dedim,konusamiycam lutfen gelin dedi ve sonuc buymus pic.twitter.com/yxXhoGg0wp — Persona Non Grata (@erenoztemel) August 18, 2017

Uzun zamandır üzerinde ‘Hero’ yazılı tişört giyenlerin gözaltına alındığı süreçte ilk kez bir çocuk aynı muameleye tabi tutuldu.

Muğla’da görülmeye devam eden “Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi” davasında bir sanığın “HERO” (Kahraman) yazılı tişört giymesinin ardından, aynı tişörtü giyen onlarca kişi gözaltına alınmıştı.