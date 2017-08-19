Gazeteci Karayeğen’in kızı, kardeşinin telefon hattı, babasının açtığı eğitim hesabı gerekçesiyle tutuklandı

Yaklaşık 1 yıldır hukuksuz şekilde tutuklu bulunan gazeteci İbrahim Karayeğen’in 21 yaşındaki kızı Zeliha Esra Karayeğen de kardeşinin kullandığı telefon hattında bylock programı yüklenmesi, babasının üniversite harçlığı olarak kendisi adına Bankasya’da hesap açması gerekçesiyle tutuklandı.

Avukatının ve Zeliha Esra Karayeğen’in, 050710801.. nolu hattı kardeşinin kullandığını, yaşı tutmadığı için kardeşi için hattı kendi adına satın aldığını beyan etmesine rağmen, İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği itirazları dikkate almadı. Mahkeme 18 Ağustosta sorgu sonrası tutuklama kararı aldı.

Gazeteci İbrahim Karayeğen’in, 2014’te evini satıp her çocuğu için açtırdığı eğitim-okul masrafları için kullanılmak üzere açtırdığı banka hesapları da skandal bir şekilde tutuklama sebebi sayıldı. Zehra Karayeğen ve avukatının hem telefon hattı hem Bankasya hesabı ile ilgili sunduğu delilleri mahkeme incelemedi. Banka hesabında ’18 yaşında olan Zehra Esra Karayeğen içindir’ ibaresi dahi dikkate alınmadı.

Alınan bilgiye göre, “Hakim Bey delillerimizi sunalım, savunma yapmak istiyoruz” talebi üzerine Hakim, şüphelilerin yüzlerine bile bakmadan “Gerek yok” diyerek tutuklama kararı verdi.