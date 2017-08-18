Gülen’in deşifre ettiği ‘şeytani plan’ devrede: Havuz medyası ‘suikast’ haberlerini dolaşıma soktu!

Günlerdir konuşulan Hizmet Hareketi’ne yönelik suikast kumpası tezgahı Balıkesir’de sahneye kondu. AA ve İhlas Haber Ajansı eliyle servis edilen haberde bir ‘suikast timi’nin yakalandığı iddia edildi. Fethullah Gülen Hocaefendi kısa süre önce ‘Suikast yapıp sizin üzerinize atacaklar’ demişti.

Gülen’in Hizmet Gönüllüleri’ni zor durumda bırakmak için ‘ kapalı kapılar arkasında ayağa düşmüş suikast planları hazırlıyorlar” uyarısından sonra Erdoğan ve AKP güdümlü havuz medyası ile Perinçek medyasında panik başlamıştı. Deşifre olan suikast planlarını sanki Gülen söylüyormuş gibi ‘talimat verdi’ başlıklarıyla yalan haberler yapan Erdoğan kontrolündeki medya, şimdi de ‘suikast hazırlığındaki F…lere operasyon’ haberlerini dolaşıma soktu.

Gün içinde Anadolu Ajansı (AA), ve İHA tarafından Balıkesir’de, suikast hazırlığında oldukları iddia edilen sözde F…. mensup 2 kişi yakalandığı haberini servis etti. Bütün medya bunu kullanmaya başladı. Cuma çıkışına denk getirilen haberle AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşü de alındı. Erdoğan, “Bizi sürekli tehdit ediyorlar.” diyerek, kurguya yardımcı oldu.

İddiaya göre, 2 kişinin yakalandığı aracın bagajında yapılan aramada, çok sayıda kamuflaj ve asker kıyafeti, çelik yelek ve kelepçe gibi askeri malzemeler, elektro şok cihazı, silahlar ve mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları devam ederken, hedeflerinin ne olduğuna ilişkin geniş çaplı operasyonun sürdüğü şeklinde iddialara yer verildi.