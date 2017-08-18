Nefret suçu işleyen Erdoğan’ın damadı IŞİD ağzıyla konuştu: “F…’cüleri gördüğüm yerde boğazlarım” [VİDEO]

AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Beraat Albayrak, MEB’in yurt dışına burslu olarak gönderdiği öğrencilerin katılımıyla yapılan toplantıda Hizmet Hareketi’ne IŞİD vari tehditlerde bulundu. 15 Temmuz öncesi ve sonrası başlatılan cadı avını bir adım öteye taşıyarak yüzlerce öğrencinin ve kameraların gözü önünde nefret suçu işledi. Yurtdışında ve yurtiçindeki hizmet mensuplarını boğazlamakla tehdit etti.

Hizmet Hareketi’nin dünyanın dört bir yanına dağıldığını ve ‘diaspora network’u ile kendileri aleyhine işler yaptığını savunan Albayrak, şunları söyledi: “Gittiğiniz ülkelerde görüyorsunuzdur. Vallahi yerinizde olsam ben zor sabrederdim. Gördügüm yerde boğazlarım yani… Kaçaklar, hainler… Ama o kadar içselleştirmişler ki çok normal bir şekilde yaşıyorlar. Sabırlı olmak da lazım gördüğün yerde boğmamak için…” dedi.

Albayrak’tan IŞİD vari sözler!

Berat Albayrak, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘2023 Vizonu Doğrultusunda Türkiye’nin Yetişmiş İnsan Gücü’ konulu ‘Ülke-Bölge, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Albayrak, konuşmasında 15 Temmuz kontrollü darbe girişimine de değindi, Hizmet Hareketi için tarihin gördüğü en büyük ihanet şebekesi iddiasında bulundu. “Bu ihanet çetesi şu an itibariyle dünyanın dört bir yerinde bu ülkeyi, bu milleti, bu dini karalamak, ihanet etmek için iğrenç bir ‘diaspora network’u ile her gün zehirini ve ihanetini akıtıyor” diyen Bakan Albayrak, şunları söyledi:

“Gittiğiniz ülkelerde görüyorsunuzdur. Vallahi yerinizde olsam ben zor sabrederdim. Gördügüm yerde boğazlarım yani… Kaçaklar, hainler… Ama o kadar içselleştirmişler ki çok normal bir şekilde yaşıyorlar. Sabırlı olmak da lazım gördüğün yerde boğmamak için… Beyinler öyle bir yıkanmış ki sözde inandıkları kutsal davada ne idüğü belirsiz bir ihanet şebekesi ve onun başındaki terörist başıyla kendilerini kandırmaya devam ediyorlar. Ömrünü bir şeye vakfetmişsin ama bir bakmışsın ki bu örgüt çökmüş. Bunun yalan olduğunu söylesen inkar etmen lazım. Öyle bir yola adadın ki kendini ülkene ihanet ettin. Bunun boş olduğunu ortaya çıkması şerefli bir insanın intiharını doğurur. Ama bunlarda o da yok. Öyle bir beyin yıkanması var.”

IŞİD’ İLE PETROL TİCARETİNİN GÖBEĞİNDE

Wikileaks’ın 2016 deşifre ettiği maillerinde Albayrak’ın terör örgütü IŞİD ile petrol ticareti yapan Powertans’ın yöneticisi olduğunun belgeleri ortaya çıkmıştı.

GÜLEN’İN ABD’DEN KAÇIRMA GÖRÜŞMELERİ YAPILAN SKANDALA DA KARIŞTI

Yine Albayrak’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerika Başkanı Donald Trump’un Ulusal Güvenlik Danışmanı iken göreden aldığı Mike Flynn’ın aracılığıyla Fethullah Gülen’in kaçırılması planları konuştuğu skandal deşifre olmuştu.

Wall Street Journal’in (WSJ) haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilintilendirilmeye çalışılan Fethullah Gülen’in ABD’den sınırdışı ettirilmesi beklenmeden Türkiye’ye gönderilmesi için Flynn ile AKP’li bakanlar arasında toplantılar yapılmıştı. CIA eski başkanı James Woolsey’in deşifre ettiği skandala göre, 19 Eylül tarihinde New York’da bir otelde, Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Inovo BV’nin sahibi işadamı Ekim Alptekin ile Flynn bir araya geldi. Görüşmeye Woolsey de katıldı. Toplantıda Gülen’in, ‘kanuni iade sürecine gerek duyulmadan’ Türkiye iadesi masaya yatırıldı. Woolsey, burada Gülen’in ‘gece karanlığında kaldığı evden kaçırmak’ fikrinin konuşulduğunu söylemişti.

Flynn’in sözcüsü, WSJ’ye yaptığı açıklamada daha önce yaptığı gibi, bu görüşmeyi yallanlamak zorunda kalmıştı. Flynn AKP iktidarı ile ilişkilerini de inkar etmişti ancak resmi belgelerin ortaya çıkmasından sonra görevinden kovulmuştu. Her iki olayda da Türkiye’nin lobi şirketleri aracılığıyla milyon dolarlarla ifade edilen rüşvetler verdiği tespit edilmişti.