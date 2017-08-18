Erdoğan’a Almanya’dan sert cevap: Ülkemizin egemenliğine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir saldırıdır”

AKP Lideri Tayyip Erdoğan’ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i işaret ederek, “Almanya’daki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sakın Türkiye düşmanı partileri desteklemeyin…” açıklamasına cevap geldi.

Almanya’da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan adayı Martin Schulz, Erdoğan’ın Almanya seçimlerine yönelik yaptığı boykot çağrısını sert bir şekilde eleştirdi. Schulz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı. Özgür ve demokratik Türkiye için savaşanlara daha çok destek olacağız” dedi.

‘ERDOĞAN ALMANYADAKİ İNSANLARI BİRBİRİNE KIŞKIRTMAK İSTİYOR’

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise tepkisini “Bu, ülkemizin egemenliğine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir saldırıdır” sözleriyle dile getirdi. RND’ye konuşan Gabriel, “Erdoğan tutumuyla Almanya’daki insanları birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Gabriel, Almanya’daki tüm seçmenlerden Erdoğan’ın nüfuz etme çabalarına karşı koymalarını istedi ve “Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere karşı bu oyuna gelmediğimizi gösterelim” dedi.

‘ALMANYA’DA İNSANLAR ERDOĞAN’IN TÜRKİYE’DE YOK ETMEK İSTEDİĞİ ÖZGÜRLÜK, HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİYİ BULUYOR’

Almanya Dışişleri Bakanı, “Almanya’da hangi milliyetten olursa olsun insanlar Erdoğan’ın Türkiye’de yok etmek istediği şeyleri buluyor: Özgürlük, hukuk devleti ve demokrasi” şeklinde konuştu.

Almanya’daki Türk ve Kürt derneklerinden de eleştiri geldi. Almanya Türk Toplumu adlı dernekten yapılan açıklamada, Türkiye kökenli Alman vatandaşlarına seçimlere katılma çağrısı yapıldı. Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, “Demokrasi ile ilgili konularda derse ihtiyacımız yok. Erdoğan’ın Almanya’daki Türkler üzerinde sahip olmak istediği ‘baba’ tutumu artık sona ermeli” şeklinde konuştu.

‘BENZERİ OLMAYAN BİR UTANMAZLIK’

Almanya Kürt Toplumu Genel Sekreteri Cahit Başar ise Erdoğan’ın tutumunu “benzeri olmayan bir utanmazlık” olarak nitelendirdi. Başar, “Türk hükümetinin etkisi altında bulunan Ditib ya da UETD gibi örgütlerin, Cumhurbaşkanı’nın çağrısını uygulamaya koymaya çalışacaklarını” savundu.

Almanya Kürt Toplumu, Almanya’daki tüm Türk ve Kürt kökenlilere, Erdoğan’ın çağrısına karşı koyup seçimlerde Almanya’daki demokratik partilere oy vermeleri çağrısında bulundu. (TR724)