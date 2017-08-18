Bebeğiyle gözaltına alınan Ayşe öğretmen için 73 yaşındaki anneannesinde yürek yakan çağrı

Bir yaşındaki bebeğiyle Muğla’daki evinde gözaltına alınan Ayşe Çakır öğretmenin 73 yaşındaki anneannesi yürek yakan bir çağrı yaptı. Damatlarının bir yıl önce kızlarının doğum yaptığı hafta tutuklandığını, torunlarının babasız büyüdüğünü anlatan 73 yaşındaki yaşlı kadın, 1 yaşında bebeğiyle tutuklanan Ayşe öğretmen için yetkililere şöyle seslendi: “Yavrularımı anasız-babasız bırakmayın, onları tutuksuz yargılayın…”

7 Ağustos günü bir iftirayla gözaltına alınan halen gözaltında olduğu belirtilen Ayşe Çakır’ın bir yaşında bir bebeği ve 10 yaşında bir oğlu var.

Annenin Feryadı | Muğla'da 1 yaşında bebeğiyle gözaltına alınan Ayşe öğretmenn annesini dinler misinz Sn @ceydak?pic.twitter.com/1TATTngfQZ — MağduriyetlerTR (@magduriyetlertr) August 17, 2017

‘BİR YAŞINDA BEBEĞİ VAR; NE OLUR, TUTUKSUZ YARGILAYIN!’

Ayşe öğretmenin bir yıldır yaşadıklarını ve çilesini anneannesi şöyle anlattı ve yürek yakan bir yardım çağrısı yaptı:

“Burdan devlet büyüklerime sesleniyorum. Biz memleketimizi, devletimizi, insanlarımızı seviyoruz. Benim kızım gece yarısı tutuklanmış. Bir yaşında yavrusu, 9 yaşında yavrusu şaşkına dönmüşler. Biz şehir dışındaydık. Aniden duyunca şaşkına döndük. Komşuları çocukları almış. O çocuğun ağlaması yürekleri yakmış. Bu tutuklu yargılanmak ne demek? Benim kızımın asla bir suçu yok. Benim kızım tutuksuz yargılansın, çocuklarımın başında olsun. Bir sene önce yavrum doğum yaptı, beyi hastaneden getirdi. Beyini tutukladılar. Bir senedir, ne bir sorgu ne bir sual hiçbirşey yok. Bekliyor. Bu yavrumu da tutukladılar. Bu yavrularım (torunlarımı) anasız babasız; zaten babasından ayrı bırakmayın. Tutuksuz yargılayın, çocuklarının başında olsun. Ben 73 yaşında bir bayanım. Beyim hasta, ben hastayım. Şehir dışından geldik, şaşkına döndük. Yetkili kimseleri bulamadık. Bir çare bulamadık. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum…”

ÖNCE EŞİ TUTUKLANDI. BİR YIL SONRA İFTİRAYLA KENDİSİ GÖZALTINA ALINDI

15 Temmuz öncesine kadar mutlu bir yuvası vardı Ayşe öğretmenin. 15 Temmuz yaşandığında öğretmen Ayşe Çakır yeni doğum yapmış ve bebeğini yeni kucağına almıştı. Muğla’daki evleri 18 Temmuz’da polis baskınına uğradı. Kocası gözaltına alındığında Ayşe öğretmen bir haftalık bebeğiyle yapa yanlız kaldı.

Ayşe öğretmen yeni doğmuş bebeği ve 9 yaşındaki oğlu ile 1 yıl boyunca yapayalnız hayata tutunmaya çalıştı. Bu süre boyunca eşini hiç ziyaret edemedi. Eşini ziyaret eden annelerin tutuklandığı haberleri nedeniyle bunu yapamıyordu çünkü iki çocuğunu yanlız bırakamazdı. 7 Ağustos 2017 gecesi iftira sonucu gece vakti bu o gözaltına alındı.

BEBEĞİ DE BIRAK BASKISI YAPILIYOR

Bir yaşındaki bebeğiyle halen gözaltında olan Ayşe Çakır, 9 yaşındaki oğlunu önce komşuları emanet aldı. Sonra 73 yaşındaki anneannesine teslim edildi. Bebeğiyle gözaltında bulunan Ayşe Çakır’a bir yaşındaki bebeğini de anneannesine bırakması baskısı yapıldığı öğrenildi. Aksi durumda çocuk esirgeme kurumuna verme tehditleri yapıldığı ancak halen süt emen bebeğinden Ayşe Çakır’ın ayrılmak istemediği belirtiliyor.

Kocası tutuklu olan, iki çocuğuyla bir yıldır hiçbir yere kaçmayan Ayşe Çakır’ın tutuksuz yargılanması için 73 yaşındaki anneannesinin yaptığı çağrı Mağduriyetler isimli twitter hesabında paylaşıldı. Ayşe öğretmenin iki yavrusuyla yaşadığı dram sosyal medyada ve internette yankı buldu. Bebekleriyle ve küçük çocuklarıyla tutuklu yüzlerce kadın bulunuyor. Kamuoyuna ve milletvekillerinin soru önergelerine yansıyan bilgiye göre 668 bebek ve çocuk annesiyle birlikte hapiste. Doğum sonrası ve lohusa kadınlara yönelik onlarca zulüm olayı yaşandı. Ayşe öğretmen ise 1 yaşındaki yavrusuyla günlerdir gözaltında.