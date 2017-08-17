“Nuriye ve Semih yaşasın” pankartına 10 tutuklama!

Beşiktaş ve Konyaspor arasındaki Süper Kupa maçında açılan “Nuriye-Semih Yaşasın” pankartı ile ilgili sabah gözaltına alınan alınan 10 kişiden 9’u tutuklandı. Daha önce de bir kişinin tutuklandığı olayla ilgili toplam tutuklu sayısı 10’a ulaştı. Pankart ile ilgili olarak Beşiktaş’ın Beleştepe taraftar grubundan 17 taraftar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı

OHAL dönemindeki çıkarılan KHK ile mesleklerinden ihraç edilen ve açlık grevi başlatan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve eğitimci Semih Özakça için “Nuriye Semih yaşasın” pankartı açan Beşiktaş taraftarlarından 10’u tutuklandı. Samsun’da gözaltına alınan 1 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Samsun Başsavcılığı’nın açıklamasında tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve eğitimci Semih Özakça, ‘DHKP-C militanı’ olarak nitelenmişti. Başsavcılık açıklamasında, “Tribünlerde yasa dışı DHKP-C silahlı terör örgütü ve bu örgüt militanlarının pankartını açtıkları tespit edilen 17 kişi hakkında ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır” ifadeleri yer almıştı.