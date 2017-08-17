İspanya’da terör saldırısı: Minibüs yayaların arasına daldı:13 ölü, en az 50 yaralı…

İspanya’nın Barcelona şehir merkezinde turistik Las Rambla caddesinde bir minibüsün yayalara çarptı. Aracın, kentin en turistik yerlerinden Las Ramblas caddesinde kaldırıma çıkarak insanlara çarptığı açıklandı. Polis, bölgedeki insanlara hoparlörden yaptığı anonsla olayın “terör saldırısı” olduğunu duyurdu.

Katalonya İçişleri Bakanı Katalonya Özerk Bölgesi İçişleri Bakanı Joaquim Forn saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini en az 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Forn ölü sayısının artabileceğini söyledi.

POLİS SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Saldırının ardından güvenlik görevlilerinin saldırganı arama çalışmaları sürüyor. Polis, şüpheliyle ilgili fotoğraf yayımladı.Polisin yetkililerine göre, şüpheli Fas asıllı İspanyol vatandaşı Driss Oukabir olarak açıklandı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, olayın ardından yetkililerle temas halinde olduğunu açıkladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Rajoy, önceliklerinin yaralılarla ilgilenmek olduğunu belirtti.

Katalan acil servis yetkilileri, insanlara, Katalonya Meydanı çevresine gitmemeleri için çağrıda bulundu.

İspanya basını polisle çatışan bir saldırganın öldürüldüğünü duyurdu

Saldırıyla ilişkili olarak ikinci bir kamyonetin de Katalonya’nın küçük bir kasabası olan Vic’te ele geçirildiği bildirildi.

İkinci saldırı ihtimali ve Türk restoranına operasyon

Minibüsün yayaların arasında dalmasının ardından kentten silahlı iki kişinin aynı caddedeki bir restorana girdiği haberi geldi.

Resmi Katalan televizyonu, restoranın ‘Bar Luna de Estambul’ isimli bir Türk restoranı olduğunu, silahlı kişilerin kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı. Polis “Restoranda rehine yok” açıklamasını yaptı.

Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınarak, metro istasyonları kapatıldı.

İki olay arasında bir bağlantı olup olmadığı bilinmiyor. Ayrıca olayların terör saldırısı olduğu yönünde henüz resmi açıklama yok.

Öte yandan kentte metro ve tren istasyonlarının kapatıldığı bildirildi. Başbakan Mariano Rajoy, yetkililerle iletişimde olduklarını söyledi.