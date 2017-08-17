Gözaltındaki 11 gazeteciden 9’u tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen medyayı susturma soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 gazeteci tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 11 gazeteciden 9’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Fenerbahçe Tv Haber Müdürü Yasir Kaya ve Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici de var.

Aynı soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran ile eski Türkiye Gazetesi yazarı Ahmet Sağırlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici, Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir, Türkiye Gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı’nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gazeteci hakkında Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü tarafından, tutuklama talep edildi. 11 isim tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.