Romanya Din İşleri Başkanlığından Bükreş’teki Camii inşaatına anlamlı destek

19 azınlığın inançlarını özgürce yaşadığı Romanya’da, Müslümanlar da kendi din ve inançlarını serbestçe sürdürüyorlar. Devlet, diğer azınlıklara olduğu gibi Müslümanlara da talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli her türlü desteği veriyor. Bu çerçevede artık fiziki olarak ihtiyacı karşılayamayan Bükreş Merkez Camii’nin yeniden inşaat proje masraflarını Romanya Kültür Bakanlığına bağlı Din İşleri Başkanlığı üstlendi. Bakanlığın bu duyarlılığı takdirle karşılandı.

“Str. Constantin Mănescu nr. 5 – zona Eroii Revoluţiei” adresinde yer alan Bükreş Caminin imamı Osman Beşir Aziz’in ikili ilişkileri ve yoğun çabası ile Romanya Din İşleri Başkanlığı tarafından kabul edilen projenin bu yılın Kasım sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Romanya Müftülüğü kontrolünde süren caminin yeniden inşa ve onarımı ile ilgili çalışmalar halen yoğun şekilde devam ediyor. Cami inşaatı devam ederken ibadet ihtiyaçları da yan ahşap binada eda ediliyor. Proje bittiğinde ahşam bölümlerin tamamen kaldırılacağı açıklandı.

Bükreş Cami, Komunist rejim döneminde (1960) Carol Parkı (Parcul Carol) içerisinde bulunan eski camiinin kaldırılmasından sonra şimdiki yerine kurulmuştu.

Romanya Müftülüğünün yayınladığı bilgilere göre, Bükreş’te 3 bini Türk-Tatar soydaşlar olmak üzere yaklaşık 10 bin civarında Müslüman yaşıyor.