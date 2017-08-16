Almanya’dan Türkiye şok yaptırımı Merkel açıkladı: Türkiye ile Gümrük Birliğini güncellemeyi düşünmüyoruz

Almanya ile Erdoğan ve AKP Hükümeti arasındaki kriz derinleşiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın ‘bu noktada Türkiye ile AB arasındaki mevcut ‘gümrük anlaşmasını’ sürdürmek için ek çaba göstermeyeceğini açıkladı, “Türkiye ile Gümrük Birliğini güncellemeyi düşünmüyoruz” dedi.

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile şu aşamada ‘Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncellemeyi düşünmediklerini söyledi.

Türkiye ile Almanya arasında kriz devam ederken geçen ay Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Katharina Dubel “Türkiye ile ilgili alınacak başka önlemler hala değerlendiriliyor” demişti. Sözcü Dubel açıklamasının devamında “AB ortaklarımız ile Türkiye’nin Gümrük Birliği anlaşmasını genişletmenin mevcut durumda anlamlı olup olmadığını tartışıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye için ciddi ekonomik sonuçlar doğurur

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 3 Ekim 2005’te başlatılan üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasına ilişkin kararı geçen kasımda 37 oya karşı, 479 oyla kabul etmişti. Kararda, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Türkiye için önemli olduğu da not edilmiş ve bu doğrultudaki çalışmaların askıya alınmasının ülke için ciddi ekonomik sonuçlar doğuracağının altı çizilmişti.