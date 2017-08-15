Üç çocuk babası işçi gözaltında şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Hizmet Hareketi’ne yönelik cadı avı operasyonlarında gözaltına alınan işçi Davut Türkel, Antalya Adliyesi’nde gözaltında iken şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Türkel’in yere düşerek yaralandığı, kafasını merdivenlere çarptığı ve sonra komaya girdiği duyuruldu. Ancak ölüm üzerindeki şüphe ortadan kaldırılamadı. İşçi maaşıyla üç kız çocuğuna ve hasta eşine bakan işçi Davut Türkel’den geriye gözü yaşlı ailesi kaldı. Davut Türkel’in şüpheli ölümü sosyal medyadaki mağdruriyetleri izleyen hesaplar tarafından duyuruldu.

İŞÇİ DERNEĞİNE OPERASYONDA 90 İŞÇİYE GÖZALTI

Antalya’da işçiler tarafından kurulan Akdeniz Çalışanlar Derneği’ne (AKÇADER) 13 Temmuz 2017’de operasyon düzenlendi. Çoğunluğunu asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan işçilerin oluşturduğu derneğin üyelerinin evleri sabah 06.30 zincirleme biçimde baskına uğrarken, gözaltına alınanlardan biri de Davut Türkel’di.

EMNİYET’TEN TUHAF SAVUNMA: MERDİVEN’DEN DÜŞTÜ KOMAYA GİRDİ

90 işçinin gözaltına alındığı operasyonda uzun gözaltı süreci uygulanırken, 59 yaşındaki Davut Türkel gözaltında hayatını kaybetti. Türkel, gözaltının 12. günü 24 Temmuz 2017’de komaya girdi. Emniyet’ten ailesine verilen bilgiye göre ifade vermeye götürülürken düştüğü ve kafasını Adliye’de merdivenlere çarptığı ileri sürüldü. Yaklaşık 10 gün hastanede kalan işçi Davut Türkel, 3 Ağustos 2017’de yoğun bakımda hayatını kaybetti.

ÖLÜM RAPORU BEYİN KANAMASI DİYOR

Polislerin kolları arasında götürülürken nasıl düşüp kafasını çarptığı konusu soru işareti. Ailenin tek emin olduğu hastanenin verdiği “beyin kanaması sonucu öldüğü” şeklinde verilen rapor.

İşkence yöntemi olarak polislerin tutukluların kafasını duvara çarpması, ters kelepçeliyken itekleyerek düşürme yönteminin sık uygulandığı biliniyor. İşçi Davut Türkel’in bu şekilde hayatını kaybetmiş olma ihtimali sözkonusu ancak ölüm biçimini aydınlatacak etkili bir soruşturma açılmış değil.

ALEL ACELE TAHLİYENİN SEBEBİ İŞKENCE Mİ?

Şüphe çeken bir başka durum ise işçi Davut Türkel’in komaya girdikten hemen sonra, daha ifadesi bile alınmadan, savcı ve hakim karşısına çıkartılmadan hakkında alel acele verilen tahliye kararı.

Yeni doğum yapmış annelerin bebekleriyle tutuklandığı, kanser hastalarının ameliyattan hemen sonra cezaevine götürüldüğü bir ortamda işçi Davut Türkel hakkında acele verilen tahliye kararı birşeylerin örtülmeye çalışıldığını gösteriyor.