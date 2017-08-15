Havuz medyası ‘kaosla hükümet devirecekler’ diyerek 29 gazeteciyi hedef gösterdi

AKP hükümeti ve Erdoğan yanlısı Sabah ve Star koasla hükümeti devireceklerini ilan ettikleri çok sayıda gazeteciyi hedef gösteren liste yayınladı. Aralarında Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Basın Konseyi Genel Sekreteri-Cumhuriyet yazarı Zeynel Lüle, DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren, Ceren Sözeri, Banu Güven, Özlem Dalkıran, Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu (Şık) ve Barış Terkoğlu gibi gazeteci, yazar ve medya sivil toplum temsilcileri hedefe kondu. Sabah ve Star tarafından yapılan haberlerde gazeteciler için “Kaos toplantıcıları CHP ile irtibatlı çıktı” ve “Büyükada’da yakalanan ajanların CHP ile irtibatları tespit edildi” ifadeleri kullanıldı. İsimleri açık şekildi yazıldı.
Sabah gazetesi “Grubun iki CHP’li belediye ile irtibatlı oldukları saptandı. Ayrıca grup ile irtibatlı gazeteciler de tespit edildi. Banu Güven, Elif Ilgaz, Ertuğrul Mavioğlu, Canan Coşkun ve Erol Önderoğlu bu isimler arasında…” ifadelerini kullanırken Star ise “Kaos toplantısı ile ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin toplantı öncesinde irtibat kurdukları bir Whatsapp grubu tespit etti” dedi.
Gazetelere göre “Büyükada’da kaos toplantısı sırasında basılan grup” ile CHP’li belediyelerin ilişkileri belirlenmiş.
Cumhuriyet davasına çağrı için oluşturulan grup olduğu daha önce defalarca açıklanan ‘Dışarıdaki Gazeteciler’e ilişkin detaylara da haberlere göre yine bu gazeteler ulaştı. “Diğer taraftan tutuklu Özlem Dalkıran tarafından oluşturulan ‘24 Temmuz birlikte özgürüz’ isimli Whatsapp gurubunda bulunan gazeteciler de deşifre oldu” diyen gazetenin haberinde, bazı gazeteciler de, çalışmadıkları bir gazetenin çalışanı gibi gösteriliyor.
GAZETECİLERİN İSİMLERİNİ YAYINLADILAR, HEDEF GÖSTERDİLER
Sabah’ın isimlerini yayınladığı ve hedef gösterdiği gazeteciler ise şunlar:
“Özlem Dalkıran: Yönetici
Rengin Arslan – BBC Türkçe
Banu Güven – İMC TV
Faruk Arhan – Gazeteci
Ceren Sözeri – Evrensel yazarı
Gökhan Tan – Gazeteci
Ayça Söylemez –Birgün yazarı
Faruk Eren – Basın İş Genel Başkanı
Elif Ilgaz – Gazeteci
Elif Akgül – Cumhuriyet
Zeynel Lüle – Cumhuriyet Yazarı
Nazan Özcan – Cumhuriyet
Yonca Verdioğlu – Ahmet Şık’ın eşi
Ümit Alan – Birgün Yazarı
Murat Kaspar – Tarih dergisi görsel yönetmeni
Filiz Yavuz – DHA İspanya muhabiri
Güventürk Görgülü – Dünya Gazetesi
Ertuğrul Mavioğlu – Ot Dergisi yazarı
Gülşah Karadağ – Karşı Gazetesi
Candan Yıldız – İMC TV
Erol Önderoğlu – Cumhuriyet
Zeynep Erdim – BBC
Canan Coşkun – Cumhuriyet Gazetesi
Fatih Polat – Evrensel yazarı
Alper Turgut – Cumhuriyet eski muhabiri
Timur Soykan – Cumhuriyet
Nevin Sungur – Al Jazeera Türk eski muhabiri
Barış Terkoğlu: Odatv
Barış Pehlivan: Odatv.