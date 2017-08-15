Gülen’in deşifre ettiği suikast planlarına mahkeme kararıyla Türkiye’den erişim yasağı!

Fethullah Gülen’in Hizmet Gönüllüleri’ni zor durumda bırakmak için ‘ kapalı kapılar arkasında ayağa düşmüş suikast planları hazırlıyorlar” uyarısından sonra söz konusu sohbetin hem özetine hem de aslına Türkiye’den mahkeme kararı ile erişim yasağı getirildi. Önceki gün Erdoğan ve AKP güdümlü havuz medyası ile Perinçek medyası, Gülen’in aktardığı ve “kapalı kapılar arkasında bunlar konuşuluyor” dediği, ‘çok önemli kişileri öldürmemiz lazım” sözleri çarpıtmış ve bu ifadelerin Gülen’e ait olduğu ve bu sözlerle taraftarlarına talimatı verdiği yalanı atmıştı.

Bu manüpilasyonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Türkiye’den Youtube’daki Gülen farklı tarihlerde yayınlanan 4 videoya erişim yasağı konulmasını talep etti.

Yazıda, Youtube’da “HerkulNagme” rumuzlu kullanıcı tarafından 28 Temmuz’da “Diyanet mi, rapor mu?”, 6 Ağustos’ta “Süfyaniyet çağı, toplumsal cinnet ve hukuk mücadelesi (Bamteli)”, 11 Ağustos’ta “Üçüncü Şeytanlık Faslı” ve 13 Ağustos’ta “Son şeytani senaryo (Bamteli)” adlı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, “Bu yayın içeriklerinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesinde düzenlenen ‘terör örgütü propagandası’ suçu soruşturmaları kapsamında F…/PDY’nin propagandasına yönelik olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Başsavcılık yazısında, suç oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebinin bulunması gerekçesiyle yayınlarla ilgili erişimin engellenmesine karar verilmesi istendi. Talebi değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Başsavcılığı’nın isteğini kabul etti.

Hakimlik, söz konusu internet adreslerinde yer alan içeriğe, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesi gereğince erişimin engellenmesine karar verdi.