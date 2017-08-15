Erdoğan’ın ​eski Başyaveri Yazıcı: Suikast yapsaydım yapardım, hep yanındaydım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’dan sonra tutuklanan eski Başyaveri Ali Yazıcı, Muğla duruşmasında ilginç bir çıkış yaptı. Yaverliği kendisinin istemediğini Erdoğan’ın kendisini seçtiğini anlatan Yazıcı kendisine yönelik suçlamanın tutarsızlığını şu cümlelerle savundu: “Suikast yapsaydım yapardım, hep Erdoğan’ın yanındaydım. 24 saat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikteydim, suikaste yardımcı olmakla suçlanıyorum eğer böyle bir eylem yapsaydım bu eylemi yapabilecek pozisyondaydım.”

Muğla’da 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit oldupu saldırıya ilişkin, 3’ü firari, 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görülüyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Mahkemenin savunmalarını hazırlamaları için vareste tutulmalarına karar verdiği sanıklar ise getirilmedi. Sanıklar, jandarma eşliğinde mahkeme salonuna alındı.

Duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları alınmaya devam edildi. Dördüncü oturumda ilk olarak Erdoğan’ın eski başyaveri Ali Yazıcı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

‘TUZAĞA DÜŞÜRÜLMÜŞ OLABİLİRİM’

Yazıcı, “Darbeyle ilgili yönlendirilmiş oyuna getirilmiş tuzağa düşürülmüş olabilirim. 24 saat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikteydim yanımda zaman zaman silahım vardı suikaste yardımcı olmakla suçlanıyorum. Eğer böyle bir eylem yapsaydım bu eylemi yapabilecek pozisyondaydım .Suikastı ben yapsam bundan daha mı ağır yargılanacaktım?” dedi.

‘YAVER OLMAYI BEN İSTEMEDİM, CUMHURBAŞKANI SEÇTİ’

Savunmasına yaverlik görevine nasıl seçildiğini anlatarak başlayan Ali Yazıcı, şunları söyledi:

“2015 yılında Mart ayında kıta komutanı olarak kıtaya çıkmam lazımdı. Mart ayında tayinim çıkmadı. Listede ismimi bulamayınca yetkili yerlere sordum. Bana yerlerin atama için boş bırakıldığını söylediler. Bunlardan biri de Muhafız Alay Komutanlığı’ydı. Bunların seçimi kritik olduğu için daha sonra yapılacaktı. Mayıs ayında tayin açıklandı benim tayinim yine çıkmadı. 15 Haziran’da benim yaverlik atamam yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı, muhafız alay komutanını da kendisinin seçeceğini söylemiş. Genelkurmay’da üç isim belirleniyor, üç isimden birisi de benim ismim. Sayın Cumhurbaşkanı’nın önüne liste gidiyor, bizzat beni başyaver olarak seçiyor. Ben hep komutan olarak planlamışım, kıta komutanı olarak atamam yapılacaktı fakat sebebini bilmiyorum Sayın Cumhurbaşkanı gerekli araştırmaları yaptırmış, beni başyaveri olarak istemiş. Aday olmamama rağmen son iki yılıma girmeme rağmen ben seçildim.”

İddianamede, sanıkların, ‘Cumhurbaşkanına suikast’, ‘Anayasa’yı ihlal’, ‘yasama organına karşı suç’, ‘hükümete karşı suç’, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’, ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’, ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’, ‘zincirleme şekilde silahla tehdit’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘mala zarar verme’, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘nitelikli yağma’ suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

ERDOĞAN İSTANBUL’A UÇTUKTAN SONRA OLAY YERİNE GÖNDERİLMİŞLER

Timdeki biri firari 37 asker için en az 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Daha önce, darbe girişiminin en karanlık noktalarından biri olan suikast iddialarıyla ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkmıştı. Genelkurmaydan aldıkları talimatla Erdoğan’ı alıp Ankara’ya götürmek emrini alan Özel Kuvvetler helikopteri saat 22.00’de İzmir’e indiği 4 saat burada bekletilen timin Erdoğan’ın uçağı saat 01.43’te Dalaman’dan havalandıktan sonra olay yerine yönlendirildiği belirlenmişti. Başlarında Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in olduğu birliğin Marmaris’teki otelin bulunduğu bölgeye saat 03.30 civarı ulaştığı ortaya çıkmıştı.

(tr724)