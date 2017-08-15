Dünya pizza şampiyonu, Diyarbakır’da gözaltına alındı

ABD’de yaşayan dünya pizza şampiyonu Hakkı Akdeniz, tatil için geldiği memleketi Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde eşiyle birlikte yere yatırılarak gözaltına alındı.

Amerika’dan, tatil için memleketi Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ne gelen dünya pizza şampiyonu Hakkı Akdeniz, dün saat 17.30 sıralarında Gazi Caddesi’nde yürürken, yanındaki eşiyle birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Amerikan vatandaşı olan Hakkı Akdeniz ve eşi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltı gerekçesi henüz öğrenilemeyen Akdeniz çiftinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

3 KEZ DÜNYA PİZZA ŞAMPİYONU OLDU

Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, evsiz, parasız ve aç kalarak büyük çileler çektiği, çöp kamyonuna bile atıldığı New York’ta azmiyle 3 kez dünya pizza şampiyonluğuna ulaştı. New York’ta pizzacı zinciri bulunan Hakkı Akdeniz, üç kez ‘dünya pizza şampiyonu’ seçilmişti.

Akdeniz, sipariş veren dünyaca ünlü aktör, siyasetçi ve işadamlarına özel pizzalar yaparak birçok ülkede adından söz ettirmeyi başardı.